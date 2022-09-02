https://ria.ru/20220902/importozameschenie-1813890841.html

Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100

Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100 - РИА Новости, 02.09.2022

Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T04:13

2022-09-02T04:13

2022-09-02T04:42

экономика

технологии

россия

"аврора"

sukhoi superjet

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году."Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

https://ria.ru/20220901/vef-1813607514.html

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экономика, технологии, россия, "аврора", sukhoi superjet