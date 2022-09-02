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Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100 - РИА Новости, 02.09.2022
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Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100
Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100 - РИА Новости, 02.09.2022
Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100
Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:13
2022-09-02T04:42
экономика
технологии
россия
"аврора"
sukhoi superjet
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году."Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
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экономика, технологии, россия, "аврора", sukhoi superjet
Экономика, Технологии, Россия, "Аврора", Sukhoi Superjet
04:13 02.09.2022 (обновлено: 04:42 02.09.2022)
 
Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100

Глава Минвостока Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Иркут" собирается поставить до конца 2024 года четыре полностью импортозамещенных Superjet с отечественным двигателем ПД-8. Самолеты будут приобретены по схеме финансового лизинга через ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания – ред.). ГТЛК напрямую закупит Superjet с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст по льготной ставке "Авроре". Мы ожидаем в ближайшее время подписание такого контракта", - сказал Чекунков.
SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
"Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах
 
ЭкономикаТехнологииРоссия"Аврора"Sukhoi Superjet
 
 
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