04:13 02.09.2022 (обновлено: 04:42 02.09.2022)
Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100
Глава Минвостока Чекунков заявил, что "Аврора" получит четыре импортозамещенных SSJ100
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Иркут" собирается поставить до конца 2024 года четыре полностью импортозамещенных Superjet с отечественным двигателем ПД-8. Самолеты будут приобретены по схеме финансового лизинга через ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания – ред.). ГТЛК напрямую закупит Superjet с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст по льготной ставке "Авроре". Мы ожидаем в ближайшее время подписание такого контракта", - сказал Чекунков.
SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
"Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.