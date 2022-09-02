https://ria.ru/20220902/import-1813980956.html

В России продлят программу параллельного импорта

В России продлят программу параллельного импорта - РИА Новости, 02.09.2022

В России продлят программу параллельного импорта

Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:40

2022-09-02T12:40

2022-09-02T12:57

параллельный импорт

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

петрозаводск

россия

максим решетников

импорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803380275_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_5c693c4cb5eb3a5fbc8fed99f8ce859c.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Весной российские власти легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года."Несколько слов еще скажу о продлении мер, поскольку на прошлой неделе у председателя правительства рассматривались предложения по продлению мер", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск."На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств", - отметил министр."Второе большое направление - это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", - добавил он.

https://ria.ru/20220824/iphone-1811817152.html

https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810944379.html

петрозаводск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

параллельный импорт, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петрозаводск, россия, максим решетников, импорт