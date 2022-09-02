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В России продлят программу параллельного импорта - РИА Новости, 02.09.2022
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В России продлят программу параллельного импорта
В России продлят программу параллельного импорта - РИА Новости, 02.09.2022
В России продлят программу параллельного импорта
Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:40
2022-09-02T12:57
параллельный импорт
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петрозаводск
россия
максим решетников
импорт
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Весной российские власти легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года."Несколько слов еще скажу о продлении мер, поскольку на прошлой неделе у председателя правительства рассматривались предложения по продлению мер", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск."На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств", - отметил министр."Второе большое направление - это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", - добавил он.
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параллельный импорт, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петрозаводск, россия, максим решетников, импорт
параллельный импорт, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Петрозаводск, Россия, Максим Решетников, Импорт
12:40 02.09.2022 (обновлено: 12:57 02.09.2022)
 
В России продлят программу параллельного импорта

Решетников заявил о продлении программы параллельного импорта в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПродавец-консультант в торговом зале магазина электроники
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Весной российские власти легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года.
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"Несколько слов еще скажу о продлении мер, поскольку на прошлой неделе у председателя правительства рассматривались предложения по продлению мер", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск.
"На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств", - отметил министр.
"Второе большое направление - это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", - добавил он.
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