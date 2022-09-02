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Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:42
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС."Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.
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в мире, цены на нефть, вена, оон
В мире, Цены на нефть, Вена, ООН
22:42 02.09.2022
 
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что 6 сентября проинформирует СБ ООН о итогах поездки на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС.
"Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 13:51Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам
 
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