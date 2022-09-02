https://ria.ru/20220902/grossi-1814159660.html
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:42
2022-09-02T22:42
2022-09-02T22:42
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС."Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.
https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html
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в мире, цены на нефть, вена, оон
В мире, Цены на нефть, Вена, ООН
Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что 6 сентября проинформирует СБ ООН о итогах поездки на ЗАЭС