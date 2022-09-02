https://ria.ru/20220902/grossi-1814159660.html

Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС

Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:42

2022-09-02T22:42

2022-09-02T22:42

в мире

цены на нефть

вена

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813822631_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_0f09acae8e46496998612c39f482e437.jpg

ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС."Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.

https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, вена, оон