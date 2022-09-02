https://ria.ru/20220902/grossi-1814157865.html

Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел

Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел - РИА Новости, 02.09.2022

Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе миссии на Запорожскую АЭС увидел все, что потребовал. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:29

2022-09-02T22:29

2022-09-02T23:55

в мире

вена

михаил ульянов (дипломат)

россия

энергодар

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе миссии на Запорожскую АЭС увидел все, что потребовал."Что касается идеи, которую я видел в ряде комментариев и реакций, о том, что нам что-то не показали, нас не пустили. Мы увидели, что я просил увидеть, все, что я потребовал", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Гросси также отметил, что российские военные во время миссии агентства на Запорожскую АЭС вели себя изолированно. "Военные на месте никак не контактировали с нами. Несколько раз в ряде случаев я просил о возможности поговорить с одним из них, но они были недоступны. В частности, по поводу кризисного центра, я хотел спросить, почему они там находятся и может ли эта комната снова нормально функционировать, но было очевидно, что эта группа вела себя очень изолированно во время присутствия миссии", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Он добавил, что украинские сотрудники на месте пояснили, что такое поведение российских военных - обычная ситуация, а коммуникация идет с российскими техническими коллегами.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/magate-1814159769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

вена

россия

энергодар

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в мире, вена, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"