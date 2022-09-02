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Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел - РИА Новости, 02.09.2022
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Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел
Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе миссии на Запорожскую АЭС увидел все, что потребовал. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:29
2022-09-02T23:55
в мире
вена
михаил ульянов (дипломат)
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе миссии на Запорожскую АЭС увидел все, что потребовал."Что касается идеи, которую я видел в ряде комментариев и реакций, о том, что нам что-то не показали, нас не пустили. Мы увидели, что я просил увидеть, все, что я потребовал", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Гросси также отметил, что российские военные во время миссии агентства на Запорожскую АЭС вели себя изолированно. "Военные на месте никак не контактировали с нами. Несколько раз в ряде случаев я просил о возможности поговорить с одним из них, но они были недоступны. В частности, по поводу кризисного центра, я хотел спросить, почему они там находятся и может ли эта комната снова нормально функционировать, но было очевидно, что эта группа вела себя очень изолированно во время присутствия миссии", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Он добавил, что украинские сотрудники на месте пояснили, что такое поведение российских военных - обычная ситуация, а коммуникация идет с российскими техническими коллегами.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/magate-1814159769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
вена
россия
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в мире, вена, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
22:29 02.09.2022 (обновлено: 23:55 02.09.2022)
 
Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что потребовал

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе миссии на Запорожскую АЭС увидел все, что потребовал.
"Что касается идеи, которую я видел в ряде комментариев и реакций, о том, что нам что-то не показали, нас не пустили. Мы увидели, что я просил увидеть, все, что я потребовал", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 22:44
МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси
Гросси также отметил, что российские военные во время миссии агентства на Запорожскую АЭС вели себя изолированно. "Военные на месте никак не контактировали с нами. Несколько раз в ряде случаев я просил о возможности поговорить с одним из них, но они были недоступны. В частности, по поводу кризисного центра, я хотел спросить, почему они там находятся и может ли эта комната снова нормально функционировать, но было очевидно, что эта группа вела себя очень изолированно во время присутствия миссии", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.
Он добавил, что украинские сотрудники на месте пояснили, что такое поведение российских военных - обычная ситуация, а коммуникация идет с российскими техническими коллегами.
В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреВенаМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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