https://ria.ru/20220902/greenpeace-1813981996.html

Иванов призвал наказывать "Гринпис" за политически мотивированные действия

Иванов призвал наказывать "Гринпис" за политически мотивированные действия - РИА Новости, 02.09.2022

Иванов призвал наказывать "Гринпис" за политически мотивированные действия

Российский Гринпис нужно "наказывать" за политически мотивированные действия, например, за кампании против строительства мусоросжигательных заводов, заявил... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:42

2022-09-02T12:42

2022-09-02T12:42

общество

россия

greenpeace

сергей иванов (политик)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Российский Гринпис нужно "наказывать" за политически мотивированные действия, например, за кампании против строительства мусоросжигательных заводов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Явная кампания по недопущению строительства мусоросжигательных заводов, чем Гринпис открыто занимается, за это надо наказывать", - сказал Иванов журналистам на форуме "Экосистема" на Камчатке.По его словам, эти заводы вырабатывают электричество и тепло из тех отходов, которые нельзя переработать."В мире 500 заводов существует, но, по мнению Гринписа, это можно везде, но не в России. Это что? Это политика, к экологии не имеющая никакого отношения", - добавил онОн также заявил, что в России необходимо создавать собственные экологические организации.Ранее в ходе выступления на форуме "Экосистема" Сергей Иванов высказал "весьма скептическое" отношение к российскому Greenpeace.В пример спецпредставитель привел ситуацию с массовой гибелью морских животных на Камчатке в 2020 году. Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова по результатам исследования сделали вывод, что гибель произошла по естественным причинам - из-за цветения микроводорослей в океане. По его словам, Гринпис сфальсифицировал версию о загрязнении побережья Тихого океана гептилом, "нарисовав желтое пятно" на космическом снимке акватории, прилегающей к Камчатке.Мусоросжигательный завод — предприятие, которое использует технологию утилизации промышленных и твердых бытовых отходов с помощью сжигания в котлах или печах. Побочной функцией мусоросжигательных заводов является выработка тепловой и электроэнергии за счет использования теплоты сгорания. Также в процессе горения могут выделяться вредные вещества.

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

https://ria.ru/20220718/otkhody-1803287582.html

https://ria.ru/20220502/musor-1785344626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, greenpeace, сергей иванов (политик)