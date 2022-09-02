https://ria.ru/20220902/greenpeace-1813923887.html

Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных

Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных - РИА Новости, 02.09.2022

Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что Всемирный фонд дикой природы (WWF)... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:31

2022-09-02T10:31

2022-09-02T10:31

россия

greenpeace

всемирный фонд дикой природы

сергей иванов (политик)

рашид исмаилов

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) подкупает журналистов, а Greenpeace фальсифицирует данные."Всемирный фонд охраны природы - он очень широко известен, небедная организация, но она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов", - заявил Иванов на форуме "Экосистема" на Камчатке.Он также высказал свое отношение к российскому Greenpeace: Иванов "весьма скептически" относится к его деятельности.В пример спецпредставитель привел ситуацию с массовой гибелью морских животных на Камчатке в 2020 году. Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова по результатам исследования сделали вывод, что гибель произошла по естественным причинам - из-за цветения микроводорослей в океане."Что сделал Greenpeace. Взяло космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовало желтое пятно на этом снимке и показало: смотрите, что делают русские - они гептилом своим, вонючим ракетными топливом отравляют океаны. Когда им, извините, в морду сунули этот снимок и сказали: вы фальсифицируете все на свете [они ответили] - ну, извините, ничего страшного", - сказал Иванов."Вот что такое Greenpeace в натуральном виде", - считает Иванов.В апреле этого года глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст проверить WWF России и "Гринпис" на соответствие статусу иностранных агентов. Минюст по итогам проверки решил, что иностранными агентами они не являются.Greenpeace – международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.Комментариями Greenpeace и WWF касательно заявления Сергея Иванова РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html

https://ria.ru/20220605/ekologiya-1793232944.html

https://ria.ru/20220516/tanker-1788822643.html

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камчатский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, greenpeace, всемирный фонд дикой природы, сергей иванов (политик), рашид исмаилов, камчатский край