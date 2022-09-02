https://ria.ru/20220902/granata-1814116368.html

В Запорожской области корректировщик ВСУ взорвал гранату при аресте

В Запорожской области корректировщик ВСУ взорвал гранату при аресте - РИА Новости, 02.09.2022

В Запорожской области корректировщик ВСУ взорвал гранату при аресте

Корректировщик украинских войск взорвал гранату при аресте в центре города Токмак Запорожской области, кроме него никто не пострадал, сообщил член главного... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:36

2022-09-02T18:36

2022-09-02T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Корректировщик украинских войск взорвал гранату при аресте в центре города Токмак Запорожской области, кроме него никто не пострадал, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Во время ареста корректировщик использовал гранату. <...> К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/prizyvy-1814014337.html

токмак

запорожская область

херсонская область

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в мире, токмак, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины