https://ria.ru/20220902/gramoty-1814023677.html
Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины
Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022
Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада №73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:30
2022-09-02T14:30
2022-09-02T14:33
общество
украина
чита
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада №73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины.Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Комитет образования организовал проверку, грамоты заменили новыми. Руководителя и педагога детского сада уволили."Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту", - сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Осипов отметил, что детям выдали грамоты с гербом государства, "власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли". Он добавил, что ситуация возникла из-за "безответственных глупых ошибок".
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общество, украина, чита, забайкальский край, александр осипов
Общество, Украина, Чита, Забайкальский край, Александр Осипов
14:30 02.09.2022 (обновлено: 14:33 02.09.2022)
Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины
Губернатор Забайкалья Осипов извинился перед родителями детей за грамоты с гербом Украины