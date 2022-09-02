https://ria.ru/20220902/gramoty-1814023677.html

Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины

Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022

Глава Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада №73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:30

2022-09-02T14:30

2022-09-02T14:33

общество

украина

чита

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада №73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины.Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Комитет образования организовал проверку, грамоты заменили новыми. Руководителя и педагога детского сада уволили."Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту", - сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Осипов отметил, что детям выдали грамоты с гербом государства, "власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли". Он добавил, что ситуация возникла из-за "безответственных глупых ошибок".

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814013493.html

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общество, украина, чита, забайкальский край, александр осипов