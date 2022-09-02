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В Чите уволили руководителя детсада, где выдали грамоты с гербом Украины
В Чите уволили руководителя детсада, где выдали грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022
В Чите уволили руководителя детсада, где выдали грамоты с гербом Украины
Комитет образования Читы уволил руководителя и педагога детского сада № 73, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:51
2022-09-02T13:51
2022-09-02T23:56
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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. Комитет образования Читы уволил руководителя и педагога детского сада № 73, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Местные власти организовали проверку, документы заменили новыми."Сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада за случившееся и назвал ситуацию абсолютно недопустимой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, образование - общество, чита, украина, забайкальский край
Общество, Образование - Общество, Чита, Украина, Забайкальский край
13:51 02.09.2022 (обновлено: 23:56 02.09.2022)
В Чите уволили руководителя детсада, где выдали грамоты с гербом Украины
Руководителя и педагога детсада в Чите, которые выдали грамоты с гербом Украины, уволили