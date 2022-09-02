https://ria.ru/20220902/gramoty-1813981632.html
В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины
В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022
В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины
Детский сад №73 в Чите, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, заменил их на новые, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:41
2022-09-02T12:41
2022-09-02T14:17
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ЧИТА, 2 сен - РИА Новости. Детский сад №73 в Чите, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, заменил их на новые, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №73 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Комитет образования начал проверку."На следующий день после вручения грамоты были собраны. В настоящее время дети получили новые грамоты", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, украина, россия, забайкальский край, чита
Общество, Украина, Россия, Забайкальский край, Чита
12:41 02.09.2022 (обновлено: 14:17 02.09.2022)
В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины
Детский сад в Чите, выдавший грамоты с гербом Украины, заменил их новыми