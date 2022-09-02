https://ria.ru/20220902/gramoty-1813981632.html

В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины

В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022

В читинском детсаду заменили выданные грамоты с гербом Украины

Детский сад №73 в Чите, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, заменил их на новые, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:41

2022-09-02T12:41

2022-09-02T14:17

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ЧИТА, 2 сен - РИА Новости. Детский сад №73 в Чите, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, заменил их на новые, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №73 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Комитет образования начал проверку."На следующий день после вручения грамоты были собраны. В настоящее время дети получили новые грамоты", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, украина, россия, забайкальский край, чита