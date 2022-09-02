https://ria.ru/20220902/gramoty-1813911201.html

В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины

В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022

В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины

В Чите начали проверку в детском саду №73, где выдали грамоты с гербом Украины, заявили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:28

2022-09-02T09:28

2022-09-02T17:49

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чита

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забайкальский край

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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. В Чите начали проверку в детском саду №73, где выдали грамоты с гербом Украины, заявили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.Сообщения о случившемся ранее появились в СМИ."В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку", — уточнили в пресс-службе.Информация о принятых мерах станет известна позже.

https://ria.ru/20220727/steklo-1805442700.html

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украина

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

общество, чита, украина, забайкальский край