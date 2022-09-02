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В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины
В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 02.09.2022
В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины
В Чите начали проверку в детском саду №73, где выдали грамоты с гербом Украины, заявили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:28
2022-09-02T17:49
общество
чита
украина
забайкальский край
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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. В Чите начали проверку в детском саду №73, где выдали грамоты с гербом Украины, заявили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.Сообщения о случившемся ранее появились в СМИ."В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку", — уточнили в пресс-службе.Информация о принятых мерах станет известна позже.
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общество, чита, украина, забайкальский край
Общество, Чита, Украина, Забайкальский край
09:28 02.09.2022 (обновлено: 17:49 02.09.2022)
 
В Чите начали проверку в детском саду, где выдали грамоты с гербом Украины

Комитет образования Читы проверит детсад, выдавший воспитанникам грамоты с гербом Украины

Грамота с гербом Украины, выданная за участие в конкурсе в детском саду в Чите
Грамота с гербом Украины, выданная за участие в конкурсе в детском саду в Чите
Грамота с гербом Украины, выданная за участие в конкурсе в детском саду в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. В Чите начали проверку в детском саду №73, где выдали грамоты с гербом Украины, заявили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.
Сообщения о случившемся ранее появились в СМИ.
"В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку", — уточнили в пресс-службе.
Информация о принятых мерах станет известна позже.
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