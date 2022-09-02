https://ria.ru/20220902/grabitel-1813981746.html

В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом

В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом - РИА Новости, 02.09.2022

В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом

В Москве мужчина с ножом пытался похитить у женщины телефон, но та смогла догнать злоумышленника и вернуть свой гаджет, сообщила пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:41

2022-09-02T12:41

2022-09-02T13:44

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Москве мужчина с ножом пытался похитить у женщины телефон, но та смогла догнать злоумышленника и вернуть свой гаджет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.Преступник зашел вслед за женщиной в подъезд одного из многоэтажных домов на Волгоградском проспекте. В лифте, угрожая ей, предположительно, ножом, он выхватил ее телефон и попытался сбежать."Однако женщина бросилась вдогонку и смогла вернуть гаджет. Во время потасовки мужчина нанес ей порезы на руках, а затем скрылся", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что в тот же день у подъезда на улице Федора Полетаева он похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 45-летний москвич. Также установлена причастность гражданина к краже телефона у мужчины, находившегося на улице без сознания. Украденное он сбыл, а деньги истратил.Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 158 ("Кража") УК. Сейчас он находится под арестом.Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1806842076.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)