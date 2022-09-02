https://ria.ru/20220902/grabitel-1813981746.html
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом - РИА Новости, 02.09.2022
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом
В Москве мужчина с ножом пытался похитить у женщины телефон, но та смогла догнать злоумышленника и вернуть свой гаджет, сообщила пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:41
2022-09-02T12:41
2022-09-02T13:44
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Москве мужчина с ножом пытался похитить у женщины телефон, но та смогла догнать злоумышленника и вернуть свой гаджет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.Преступник зашел вслед за женщиной в подъезд одного из многоэтажных домов на Волгоградском проспекте. В лифте, угрожая ей, предположительно, ножом, он выхватил ее телефон и попытался сбежать."Однако женщина бросилась вдогонку и смогла вернуть гаджет. Во время потасовки мужчина нанес ей порезы на руках, а затем скрылся", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что в тот же день у подъезда на улице Федора Полетаева он похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 45-летний москвич. Также установлена причастность гражданина к краже телефона у мужчины, находившегося на улице без сознания. Украденное он сбыл, а деньги истратил.Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 158 ("Кража") УК. Сейчас он находится под арестом.Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1806842076.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:41 02.09.2022 (обновлено: 13:44 02.09.2022)
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом
В Москве женщина отбилась голыми руками от грабителя с ножом, похитившего у нее телефон
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
В Москве мужчина с ножом пытался похитить у женщины телефон, но та смогла догнать злоумышленника и вернуть свой гаджет, сообщила
пресс-служба столичного главка МВД России.
Преступник зашел вслед за женщиной в подъезд одного из многоэтажных домов на Волгоградском проспекте. В лифте, угрожая ей, предположительно, ножом, он выхватил ее телефон и попытался сбежать.
"Однако женщина бросилась вдогонку и смогла вернуть гаджет. Во время потасовки мужчина нанес ей порезы на руках, а затем скрылся", — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в тот же день у подъезда на улице Федора Полетаева он похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 45-летний москвич. Также установлена причастность гражданина к краже телефона у мужчины, находившегося на улице без сознания. Украденное он сбыл, а деньги истратил.
Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 158 ("Кража") УК. Сейчас он находится под арестом.
Когда именно произошел инцидент, не сообщается.