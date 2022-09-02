https://ria.ru/20220902/gorlovka-1814095406.html

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Града" и снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Града" и снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Града" и снарядами натовского калибра

Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град", а также Макеевку и Донецк из орудий калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:33

2022-09-02T17:33

2022-09-02T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град", а также Макеевку и Донецк из орудий калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Предтечино - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из РСЗО "Град"; 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявляет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.10 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины