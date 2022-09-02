17:33 02.09.2022 (обновлено: 17:55 02.09.2022)
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Града" и снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из "Града" и пять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град", а также Макеевку и Донецк из орудий калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Предтечино - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из РСЗО "Град"; 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявляет представительство в своем Telegram-канале.
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Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.10 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.