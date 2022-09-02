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Посол США Салливан посетит похороны Горбачева
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева
Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:13
2022-09-02T20:13
2022-09-02T20:19
сша
россия
умер михаил горбачев
михаил горбачев
джон салливан
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы можем подтвердить участие посла Салливана", - сказал дипломат.Похороны, которым будет предшествовать церемония прощания, состоятся в субботу.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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США, Россия, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Джон Салливан
20:13 02.09.2022 (обновлено: 20:19 02.09.2022)
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева
Госдеп: посол США Салливан посетит похороны Горбачева