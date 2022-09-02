https://ria.ru/20220902/gorbachev-1814136060.html

Посол США Салливан посетит похороны Горбачева

Посол США Салливан посетит похороны Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022

Посол США Салливан посетит похороны Горбачева

Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:13

2022-09-02T20:13

2022-09-02T20:19

сша

россия

умер михаил горбачев

михаил горбачев

джон салливан

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы можем подтвердить участие посла Салливана", - сказал дипломат.Похороны, которым будет предшествовать церемония прощания, состоятся в субботу.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html

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