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Посол США Салливан посетит похороны Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
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Посол США Салливан посетит похороны Горбачева
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева
Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2022
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы можем подтвердить участие посла Салливана", - сказал дипломат.Похороны, которым будет предшествовать церемония прощания, состоятся в субботу.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html
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сша, россия, умер михаил горбачев, михаил горбачев, джон салливан
США, Россия, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Джон Салливан
20:13 02.09.2022 (обновлено: 20:19 02.09.2022)
 
Посол США Салливан посетит похороны Горбачева

Госдеп: посол США Салливан посетит похороны Горбачева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан примет участие в похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева в Москве, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы можем подтвердить участие посла Салливана", - сказал дипломат.
Похороны, которым будет предшествовать церемония прощания, состоятся в субботу.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 01:52
Рейган писал в письмах к своей советнице о "возникшей химии" с Горбачевым
 
СШАРоссияУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевДжон Салливан
 
 
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