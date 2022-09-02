https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813880039.html

Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева

Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022

Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева

Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:55

2022-09-02T00:55

2022-09-02T00:55

в мире

михаил горбачев

ссср

сша

умер михаил горбачев

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."В связи с кончиной первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва в посольстве Российской Федерации в США открыта книга соболезнований", - говорится в распространенном сообщении посольства.Дипмиссия также предлагает всем желающим выразить слова сочувствия использовать для этого электронную почту.Ранее книгу соболезнований открыли российские посольства в Греции и Швеции.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html

ссср

сша

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в мире, михаил горбачев, ссср, сша, умер михаил горбачев