https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813880039.html
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева
Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T00:55
2022-09-02T00:55
2022-09-02T00:55
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умер михаил горбачев
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."В связи с кончиной первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва в посольстве Российской Федерации в США открыта книга соболезнований", - говорится в распространенном сообщении посольства.Дипмиссия также предлагает всем желающим выразить слова сочувствия использовать для этого электронную почту.Ранее книгу соболезнований открыли российские посольства в Греции и Швеции.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html
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В мире, Михаил Горбачев, СССР, США, Умер Михаил Горбачев
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева
Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева