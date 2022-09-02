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Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
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Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 02.09.2022
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева
Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T00:55
2022-09-02T00:55
в мире
михаил горбачев
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сша
умер михаил горбачев
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."В связи с кончиной первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва в посольстве Российской Федерации в США открыта книга соболезнований", - говорится в распространенном сообщении посольства.Дипмиссия также предлагает всем желающим выразить слова сочувствия использовать для этого электронную почту.Ранее книгу соболезнований открыли российские посольства в Греции и Швеции.
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в мире, михаил горбачев, ссср, сша, умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, СССР, США, Умер Михаил Горбачев
00:55 02.09.2022
 
Посольство в США открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева

Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Горбачева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о Михаиле Горбачеве в офисе Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в офисе Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне открыло книгу соболезнований в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.
Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
"В связи с кончиной первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва в посольстве Российской Федерации в США открыта книга соболезнований", - говорится в распространенном сообщении посольства.
Дипмиссия также предлагает всем желающим выразить слова сочувствия использовать для этого электронную почту.
Ранее книгу соболезнований открыли российские посольства в Греции и Швеции.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 21:10
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября
 
В миреМихаил ГорбачевСССРСШАУмер Михаил Горбачев
 
 
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