https://ria.ru/20220902/glonass-k-1813973784.html

В России построили пятый спутник "Глонасс-К"

В России построили пятый спутник "Глонасс-К" - РИА Новости, 02.09.2022

В России построили пятый спутник "Глонасс-К"

Компания "ИСС имени Решетнева" создала пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", сообщил разработчик в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:23

2022-09-02T12:23

2022-09-02T13:55

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания "ИСС имени Решетнева" создала пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", сообщил разработчик в Telegram-канале."В компании "ИСС" завершилось изготовление нового навигационного космического аппарата "Глонасс-К". В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования", — говорится в заявлении.Отмечается, что после проведения заключительных операций аппарат подготовят к отправке на космодром.Спутники "Глонасс-К" обладают десятилетним гарантированным сроком службы и многофункциональностью. Помимо излучения навигационных сигналов, они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.Предыдущий спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту 7 июля на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.Большую часть орбитальной группировки системы ГЛОНАСС составляют аппараты предыдущего поколения "Глонасс-М".

https://ria.ru/20220830/srutnik-1813263737.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, глонасс (система навигации), россия