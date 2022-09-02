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В России построили пятый спутник "Глонасс-К" - РИА Новости, 02.09.2022
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В России построили пятый спутник "Глонасс-К"
В России построили пятый спутник "Глонасс-К" - РИА Новости, 02.09.2022
В России построили пятый спутник "Глонасс-К"
Компания "ИСС имени Решетнева" создала пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", сообщил разработчик в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:23
2022-09-02T13:55
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания "ИСС имени Решетнева" создала пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", сообщил разработчик в Telegram-канале."В компании "ИСС" завершилось изготовление нового навигационного космического аппарата "Глонасс-К". В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования", — говорится в заявлении.Отмечается, что после проведения заключительных операций аппарат подготовят к отправке на космодром.Спутники "Глонасс-К" обладают десятилетним гарантированным сроком службы и многофункциональностью. Помимо излучения навигационных сигналов, они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.Предыдущий спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту 7 июля на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.Большую часть орбитальной группировки системы ГЛОНАСС составляют аппараты предыдущего поколения "Глонасс-М".
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космос - риа наука, глонасс (система навигации), россия
Космос - РИА Наука, ГЛОНАСС (система навигации), Россия
12:23 02.09.2022 (обновлено: 13:55 02.09.2022)
 
В России построили пятый спутник "Глонасс-К"

"ИСС имени Решетнева" изготовила пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания "ИСС имени Решетнева" создала пятый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", сообщил разработчик в Telegram-канале.
"В компании "ИСС" завершилось изготовление нового навигационного космического аппарата "Глонасс-К". В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что после проведения заключительных операций аппарат подготовят к отправке на космодром.
Спутники "Глонасс-К" обладают десятилетним гарантированным сроком службы и многофункциональностью. Помимо излучения навигационных сигналов, они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Предыдущий спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту 7 июля на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Большую часть орбитальной группировки системы ГЛОНАСС составляют аппараты предыдущего поколения "Глонасс-М".
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