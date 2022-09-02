09:16 02.09.2022 (обновлено: 10:36 02.09.2022)
Хабаровский губернатор почтил память героев Второй мировой войны
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев почтил память героев Второй мировой войны
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев почтил память героев-дальневосточников, погибших во Второй мировой войне и открыл тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска.
Годовщина окончания Второй мировой войны отмечается в России 3 сентября. В Хабаровском крае памятные мероприятия к дате проходят с пятницы.
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"Сегодня, отмечая 77-ю годовщину окончания Второй Мировой войны, почтил память героев-дальневосточников, погибших в самой кровопролитной войне. Возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске и принял участие в открытии медальона, установленного на постаменте памятника маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому",- написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Под командованием полководца в августе-сентябре 1945 года войска Первого и Второго Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии провели победоносные операции по разгрому миллионной Квантунской армии. Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии был доставлен в Хабаровск 2 сентября 1945 года. Именно поэтому дальневосточники отмечают День Победы дважды – в мае и в сентябре, уточнили местные власти.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев почтил память героев-дальневосточников, погибших во Второй мировой войне и открыл тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев почтил память героев-дальневосточников, погибших во Второй мировой войне и открыл тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время памятных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, в Хабаровске
2 из 3
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время памятных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, в Хабаровске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяТематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
3 из 3
Тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
1 из 3
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев почтил память героев-дальневосточников, погибших во Второй мировой войне и открыл тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
2 из 3
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время памятных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, в Хабаровске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
3 из 3
Тематический комплекс "Меч Победы" в музее истории Хабаровска
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Как сообщает правительство региона, в память о ратном подвиге фронтовиков, в 2016 году в Хабаровске - городе воинской славы - был открыт памятник маршалу дальневосточной победы Александру Василевскому. К 77-й годовщине окончания Второй мировой войны на его постаменте установлен медальон.
Кроме того, губернатор принял участие в открытии тематического комплекса "Меч Победы" в музее истории Хабаровска.
"Золотые клинки, которые были вручены в городе-герое Москве в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе, являются символами подвига защитников нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны в Хабаровске неустанно работали заводы, производили для нужд фронта боеприпасы и военную технику. Труд хабаровчан поддерживал военную мощь Красной Армии. С тех пор выросло уже несколько поколений, изменился мир. Наша общая задача - сохранить память о тех страшных и сложных годах", - написал глава региона после мероприятия.
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Участниками памятных мероприятий также стали ветераны войны и труженики тыла, врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Григорий Тюрин, первый зам командующего Восточным округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Калуга, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, члены правительства, представители муниципалитета, депутаты законодательной думы края, представители молодежных и общественных организаций.
"Мы не допустим дискриминации соотечественников, не допустим попыток переписать историю. Ведь, как сказал Александр Невский: "Кто на нас с мечом пойдет, тот от меча и погибнет". Сейчас Россия снова доказывает, что мир на земле невозможен без нашей страны. Специальная военная операция положит конец войне украинской хунты против народа Новороссии и Малороссии", - заключил Дегтярев.
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В пятницу губернатор примет участие в краевом торжественном собрании, которое пройдет в Хабаровском краевом музыкальном театре. В субботу, на площади "Город Воинской Славы" в Хабаровске состоится митинг, а затем оттуда стартует традиционный автопробег "Безопасная дорога в школу" по маршруту "Хабаровск – село Князе-Волконское – Хабаровск". Позже от Стелы Героев на площади Славы стартует легкоатлетический пробег, посвященный 77-й годовщине окончания Второй мировой войны. Планируется, что на старт выйдут не менее 300 спортсменов.
Также, 3 сентября в Хабаровске пройдет информационная акция под открытым небом "Возьмемся за руки, друзья!", международная акция "Диктант Победы". Состоится фотовыставка, посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом, а в кинотеатре "Совкино" начнется просмотр документального фильма о жертвах терактов в России. Вечером на Комсомольской площади запланирован митинг-концерт ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а на площади "Город воинской славы" - акция "Свеча памяти", где участники зажгут поминальные свечи, возложат цветы и вспомнят о жертвах террористических актов.