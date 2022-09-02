https://ria.ru/20220902/germnaiya-1814145920.html
Энергорегулятор Германии прокомментировал остановку "Северного потока"
Энергорегулятор Германии прокомментировал остановку "Северного потока" - РИА Новости, 02.09.2022
Энергорегулятор Германии прокомментировал остановку "Северного потока"
Приостановка поставок газа в Германию из РФ через газопровод "Северный поток 1" ведет к тому, что вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:02
2022-09-02T21:02
2022-09-02T21:02
экономика
германия
газпром
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
северный поток
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Приостановка поставок газа в Германию из РФ через газопровод "Северный поток 1" ведет к тому, что вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ становятся еще важнее, теперь все зависит от каждого гражданина Германии, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер."В связи с российским решением пока не пропускать газ через "Северный поток 1" становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого", - написал Мюллер в своём аккаунте в Twitter.Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток" остановлен на неопределенный срок из-за неисправности двигателя. Компания получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.
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экономика, германия, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), северный поток
Экономика, Германия, Газпром, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Северный поток
Энергорегулятор Германии прокомментировал остановку "Северного потока"
Глава сетевого агентства ФРГ Мюллер: с остановкой "Северного потока" важной стала экономия