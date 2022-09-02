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В Германии заявили о возвращении "темных веков" - РИА Новости, 02.09.2022
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В Германии заявили о возвращении "темных веков"
В Германии заявили о возвращении "темных веков" - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии заявили о возвращении "темных веков"
С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt. "Темные века буквально вернулись, а настроение у... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:43
2022-09-02T17:43
в мире
германия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt. "Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", — говорится в материале.Так, в офисных помещениях, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов, коридоры перестанут отапливаться, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, напоминают авторы.Кроме того, двери в магазинах нужно будет закрывать, световую рекламу также нельзя будет держать включенной круглосуточно, подсветку общественных зданий отключат, отмечается в репортаже. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html
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в мире, германия
В мире, Германия
17:43 02.09.2022
 
В Германии заявили о возвращении "темных веков"

Welt: в ФРГ из-за жестких мер по экономии энергии заговорили о возвращении "темных веков"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt.

"Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", — говорится в материале.
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Так, в офисных помещениях, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов, коридоры перестанут отапливаться, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, напоминают авторы.
Кроме того, двери в магазинах нужно будет закрывать, световую рекламу также нельзя будет держать включенной круглосуточно, подсветку общественных зданий отключат, отмечается в репортаже.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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