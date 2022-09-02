https://ria.ru/20220902/germaniya-1814100366.html

В Германии заявили о возвращении "темных веков"

В Германии заявили о возвращении "темных веков" - РИА Новости, 02.09.2022

В Германии заявили о возвращении "темных веков"

С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt. "Темные века буквально вернулись, а настроение у... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:43

2022-09-02T17:43

2022-09-02T17:43

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt. "Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", — говорится в материале.Так, в офисных помещениях, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов, коридоры перестанут отапливаться, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, напоминают авторы.Кроме того, двери в магазинах нужно будет закрывать, световую рекламу также нельзя будет держать включенной круглосуточно, подсветку общественных зданий отключат, отмечается в репортаже. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

https://ria.ru/20220902/frg-1813881148.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия