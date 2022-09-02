В Германии заявили о возвращении "темных веков"
Welt: в ФРГ из-за жестких мер по экономии энергии заговорили о возвращении "темных веков"
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии, сообщает Welt.
"Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", — говорится в материале.
"Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное", — говорится в материале.
Так, в офисных помещениях, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов, коридоры перестанут отапливаться, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, напоминают авторы.
Кроме того, двери в магазинах нужно будет закрывать, световую рекламу также нельзя будет держать включенной круглосуточно, подсветку общественных зданий отключат, отмечается в репортаже.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.