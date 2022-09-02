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Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России - РИА Новости, 02.09.2022
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Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России
Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России - РИА Новости, 02.09.2022
Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России
В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте телеканала Tagesschau... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:41
2022-09-02T17:40
санкции в отношении россии
россия
германия
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте телеканала Tagesschau со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend."Сегодня 53 процента немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на энергоносители. Но их количество снижается: в марте за антироссийскую политику выступали 66 процентов граждан", — объясняется в статье.Кроме того, сообщается, что 41 процент опрошенных не поддерживают те санкции, которые негативно влияют на их благосостояние. При этом большинство немцев придерживаются мнения, что политика ограничительных мер провалилась.Как отметил автор текста, в этом вопросе многое зависит и от политических предпочтений. Больше всего хотят "наказать Россию" избиратели партии "Союз-90/"зеленые", а меньше всего — электорат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html
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санкции в отношении россии, россия, германия, в мире, украина, владимир путин
Санкции в отношении России, Россия, Германия, В мире, Украина, Владимир Путин
16:41 02.09.2022 (обновлено: 17:40 02.09.2022)
 
Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России

Tagesschau: рост цен заставляет немцев задуматься о необходимости санкций против России

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте телеканала Tagesschau со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend.
"Сегодня 53 процента немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на энергоносители. Но их количество снижается: в марте за антироссийскую политику выступали 66 процентов граждан", — объясняется в статье.
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Вчера, 14:33
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме
Кроме того, сообщается, что 41 процент опрошенных не поддерживают те санкции, которые негативно влияют на их благосостояние. При этом большинство немцев придерживаются мнения, что политика ограничительных мер провалилась.
Как отметил автор текста, в этом вопросе многое зависит и от политических предпочтений. Больше всего хотят "наказать Россию" избиратели партии "Союз-90/"зеленые", а меньше всего — электорат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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