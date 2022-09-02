https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html

Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России

Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России - РИА Новости, 02.09.2022

Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России

В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте телеканала Tagesschau... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:41

2022-09-02T16:41

2022-09-02T17:40

санкции в отношении россии

россия

германия

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится в материале на сайте телеканала Tagesschau со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend."Сегодня 53 процента немцев поддерживают санкции против России, несмотря на связанный с ними рост стоимости жизни и цен на энергоносители. Но их количество снижается: в марте за антироссийскую политику выступали 66 процентов граждан", — объясняется в статье.Кроме того, сообщается, что 41 процент опрошенных не поддерживают те санкции, которые негативно влияют на их благосостояние. При этом большинство немцев придерживаются мнения, что политика ограничительных мер провалилась.Как отметил автор текста, в этом вопросе многое зависит и от политических предпочтений. Больше всего хотят "наказать Россию" избиратели партии "Союз-90/"зеленые", а меньше всего — электорат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html

https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

россия

германия

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

санкции в отношении россии, россия, германия, в мире, украина, владимир путин