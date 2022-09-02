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"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины - РИА Новости, 02.09.2022
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"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины
"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины - РИА Новости, 02.09.2022
"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины
Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода "Северный поток", до устранения замечаний... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:27
2022-09-02T21:41
газпром
северный поток
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
экономика
россия
европа
siemens
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода "Северный поток", до устранения замечаний магистраль полностью остановлена, сообщили в компании.Уточнятся, что при проведении совместного с представителями Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла. Оно было найдено на оборудовании, входящем в состав двигателя. "Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", — говорится в заявлении."Газпром" уже направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.Как рассказали в российской корпорации, похожие утечки ранее находили на ГПА с двигателями № 075, № 076 и № 120, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. Отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.Со среды, 31 августа, "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку" на трое суток. В компании объяснили, что это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая"."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, но европейская сторона сама этому препятствует.
https://ria.ru/20220831/simens-1813525389.html
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газпром, северный поток, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика, россия, европа, siemens, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Газпром, Северный поток, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Экономика, Россия, Европа, Siemens, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
19:27 02.09.2022 (обновлено: 21:41 02.09.2022)
 
"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины

"Газпром" полностью остановил "Северный поток" до устранения неисправности турбины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода "Северный поток", до устранения замечаний магистраль полностью остановлена, сообщили в компании.
Уточнятся, что при проведении совместного с представителями Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла. Оно было найдено на оборудовании, входящем в состав двигателя.
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"Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", — говорится в заявлении.
"Газпром" уже направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.
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Как рассказали в российской корпорации, похожие утечки ранее находили на ГПА с двигателями № 075, № 076 и № 120, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. Отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Со среды, 31 августа, "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку" на трое суток. В компании объяснили, что это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая".
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, но европейская сторона сама этому препятствует.
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ГазпромСеверный потокФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЭкономикаРоссияЕвропаSiemensДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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