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Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022
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Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ
Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ
Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:26
2022-09-02T08:19
экономика
россия
европа
азия
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре. "На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", - добавляет аналитик.Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
https://ria.ru/20220901/gazprom-1813829854.html
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экономика, россия, европа, азия, еврокомиссия
Экономика, Россия, Европа, Азия, Еврокомиссия
07:26 02.09.2022 (обновлено: 08:19 02.09.2022)
 
Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ

Эксперт Белова: "Газпром" при введении в ЕС предела цен на газ может прекратить поставки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРаботник Газпрома
Работник Газпрома - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Работник Газпрома. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
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Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.
"Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, "Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", - считает Белова.
Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре. "На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", - добавляет аналитик.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
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