07:26 02.09.2022 (обновлено: 08:19 02.09.2022)
Эксперт предположила реакцию "Газпрома" на введение в ЕС предела цен на газ
Эксперт Белова: "Газпром" при введении в ЕС предела цен на газ может прекратить поставки
Работник Газпрома. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.
"Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, "Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", - считает Белова.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
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