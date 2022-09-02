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Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются
Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются - РИА Новости, 02.09.2022
Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются
Поставки российского газа во Францию не прекратились, но находятся на очень низком уровне, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:54
2022-09-02T15:54
2022-09-02T16:49
экономика
россия
газпром
engie
франция
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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Поставки российского газа во Францию не прекратились, но находятся на очень низком уровне, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу.Ранее на этой неделе "Газпром" заявил, что приостанавливает поставки французской энергетической компании Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляли 1,5 Тв/ч в месяц, или 4% от общего количества поставок, сообщало издание Figaro со ссылкой на коммюнике корпорации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром, engie, франция
Экономика, Россия, Газпром, ENGIE, Франция
15:54 02.09.2022 (обновлено: 16:49 02.09.2022)
Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются
Министр Панье-Рюнаше: поставки российского газа во Францию находятся на низком уровне