https://ria.ru/20220902/gaz-1814057677.html

Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются

Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются - РИА Новости, 02.09.2022

Во Франции заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются

Поставки российского газа во Францию не прекратились, но находятся на очень низком уровне, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:54

2022-09-02T15:54

2022-09-02T16:49

экономика

россия

газпром

engie

франция

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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Поставки российского газа во Францию не прекратились, но находятся на очень низком уровне, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности в пятницу.Ранее на этой неделе "Газпром" заявил, что приостанавливает поставки французской энергетической компании Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляли 1,5 Тв/ч в месяц, или 4% от общего количества поставок, сообщало издание Figaro со ссылкой на коммюнике корпорации.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, engie, франция