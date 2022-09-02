https://ria.ru/20220902/gaz-1814007842.html

Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России

Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России - РИА Новости, 02.09.2022

Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России

Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту, говорится в сообщении компании, производящей технические... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:45

2022-09-02T13:45

2022-09-02T13:45

экономика

россия

франция

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту, говорится в сообщении компании, производящей технические газы и соответствующие технологии."Сегодня Air Liquide подтверждает свое намерение уйти из России. Применяя ответственный и упорядоченный подход, группа подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом о передаче ему деятельности", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для реализации этих планов необходимы регуляторные одобрения.Такой план позволяет упорядочено и ответственно передать деятельность в России, обеспечивая, в частности, бесперебойное снабжение больниц кислородом, считает Air Liquide.Air Liquide приняла решение о деконсолидации российского подразделения с группой начиная с 1 сентября."Штат работников Air Liquide в России насчитывает около 720 человек, на подразделение приходится менее 1% оборота группы", - также замечает компания.

https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html

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франция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, франция