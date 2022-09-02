https://ria.ru/20220902/gaz-1814007842.html
Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России
Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России - РИА Новости, 02.09.2022
Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России
Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту, говорится в сообщении компании, производящей технические... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:45
2022-09-02T13:45
2022-09-02T13:45
экономика
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франция
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту, говорится в сообщении компании, производящей технические газы и соответствующие технологии."Сегодня Air Liquide подтверждает свое намерение уйти из России. Применяя ответственный и упорядоченный подход, группа подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом о передаче ему деятельности", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для реализации этих планов необходимы регуляторные одобрения.Такой план позволяет упорядочено и ответственно передать деятельность в России, обеспечивая, в частности, бесперебойное снабжение больниц кислородом, считает Air Liquide.Air Liquide приняла решение о деконсолидации российского подразделения с группой начиная с 1 сентября."Штат работников Air Liquide в России насчитывает около 720 человек, на подразделение приходится менее 1% оборота группы", - также замечает компания.
https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, франция
Экономика, Россия, Франция
Французский производитель промышленных газов Air Liquide уйдет из России
Французский производитель промышленных газов Air Liquide решил передать бизнес в России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту, говорится в сообщении компании, производящей технические газы и соответствующие технологии.
"Сегодня Air Liquide подтверждает свое намерение уйти из России
. Применяя ответственный и упорядоченный подход, группа подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом о передаче ему деятельности", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для реализации этих планов необходимы регуляторные одобрения.
Такой план позволяет упорядочено и ответственно передать деятельность в России, обеспечивая, в частности, бесперебойное снабжение больниц кислородом, считает Air Liquide.
Air Liquide приняла решение о деконсолидации российского подразделения с группой начиная с 1 сентября.
"Штат работников Air Liquide в России насчитывает около 720 человек, на подразделение приходится менее 1% оборота группы", - также замечает компания.