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Глава Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой - РИА Новости, 02.09.2022
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Глава Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой
Глава Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой - РИА Новости, 02.09.2022
Глава Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой
Этой зимой во Франции не будет дефицита газа, заявила глава французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор, отметив, что потребление голубого... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:31
2022-09-02T11:31
франция
engie
европа
газпром
в мире
природный газ
россия
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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Этой зимой во Франции не будет дефицита газа, заявила глава французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор, отметив, что потребление голубого топлива в стране уже снизилось на 4%-5%."Мы достаточно спокойны по поводу ситуации с газом во Франции. Тем не менее, мы отмечаем, что система энергетики Европы, включая Францию, находится под давлением… Априори мы не столкнемся с нехваткой газа этой зимой, но только если нам не потребуется значительно большее его количество при условии очень холодной зимы или если другие способы производства электричества, кроме газа, будут слабыми", – заявила Макгрегор в эфире радиостанции RTL.Она добавила, что на сегодняшний день газохранилища Франции заполнены на 93%.Ранее на этой неделе "Газпром" заявил, что приостанавливает поставки Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме. Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляли 1,5 Тв/ч в месяц, или 4% от общего количества поставок, сообщало издание Figaro со ссылкой на коммюнике корпорации.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10% до 2024 года, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.Глава Engie отметила, что потребление газа в стране на фоне призывов правительства к снижению потребления энергии уже сократилось на 4%-5%, еще до официального введения ограничительных мер.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание совета обороны и национальной безопасности из-за ситуации в сфере энергетики с участием премьер-министра Элизабет Борн, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министра энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.
https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html
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франция, engie, европа, газпром, в мире, природный газ, россия
Франция, ENGIE, Европа, Газпром, В мире, Природный газ, Россия
11:31 02.09.2022
 
Глава Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой

Глава Engie Макгрегор заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа этой зимой

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Этой зимой во Франции не будет дефицита газа, заявила глава французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор, отметив, что потребление голубого топлива в стране уже снизилось на 4%-5%.
"Мы достаточно спокойны по поводу ситуации с газом во Франции. Тем не менее, мы отмечаем, что система энергетики Европы, включая Францию, находится под давлением… Априори мы не столкнемся с нехваткой газа этой зимой, но только если нам не потребуется значительно большее его количество при условии очень холодной зимы или если другие способы производства электричества, кроме газа, будут слабыми", – заявила Макгрегор в эфире радиостанции RTL.
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Она добавила, что на сегодняшний день газохранилища Франции заполнены на 93%.
Ранее на этой неделе "Газпром" заявил, что приостанавливает поставки Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме. Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляли 1,5 Тв/ч в месяц, или 4% от общего количества поставок, сообщало издание Figaro со ссылкой на коммюнике корпорации.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10% до 2024 года, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
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Глава Engie отметила, что потребление газа в стране на фоне призывов правительства к снижению потребления энергии уже сократилось на 4%-5%, еще до официального введения ограничительных мер.
Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание совета обороны и национальной безопасности из-за ситуации в сфере энергетики с участием премьер-министра Элизабет Борн, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министра энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.
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