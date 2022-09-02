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Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022
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Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ
Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ
Введение в Европе ценового предела для российского газа может быть негативно воспринято другими поставщиками, они вряд ли в будущем - при установлении ценового... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:45
2022-09-02T08:45
экономика
европа
газпром
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение в Европе ценового предела для российского газа может быть негативно воспринято другими поставщиками, они вряд ли в будущем - при установлении ценового потолка - захотят снижать стоимость поставок, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России."На мой взгляд, наоборот", - ответила аналитик Vygon на вопрос о том, может ли принятие таких мер сдержать стремительный рост цен на газ в регионе."Более того, подобное действие может быть негативно воспринято поставщиками газа, которые и так не спешат на помощь Европе. Норвегия негативно отнеслась к призыву снизить цены на газ, Катар не стал подписывать контракт с Германией на условиях немцев. И вряд ли им понравится идея в будущем разделить участь "Газпрома", - добавила она.При этом, в соответствии с опубликованным в марте текущего года планом ЕС REPOWER EU, к 2030 году импорт российского природного газа будет сведен к нулю, напомнила Белова.Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
https://ria.ru/20220901/gaz-1813739319.html
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экономика, европа, газпром, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, россия
Экономика, Европа, Газпром, Еврокомиссия, Евросоюз, Природный газ, Россия
08:45 02.09.2022
 
Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ

Эксперт Белова: введение в ЕС потолка цен на газ из России может быть негативно воспринято

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение в Европе ценового предела для российского газа может быть негативно воспринято другими поставщиками, они вряд ли в будущем - при установлении ценового потолка - захотят снижать стоимость поставок, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
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В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
"На мой взгляд, наоборот", - ответила аналитик Vygon на вопрос о том, может ли принятие таких мер сдержать стремительный рост цен на газ в регионе.
"Более того, подобное действие может быть негативно воспринято поставщиками газа, которые и так не спешат на помощь Европе. Норвегия негативно отнеслась к призыву снизить цены на газ, Катар не стал подписывать контракт с Германией на условиях немцев. И вряд ли им понравится идея в будущем разделить участь "Газпрома", - добавила она.
При этом, в соответствии с опубликованным в марте текущего года планом ЕС REPOWER EU, к 2030 году импорт российского природного газа будет сведен к нулю, напомнила Белова.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
Работник Газпрома - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ЭкономикаЕвропаГазпромЕврокомиссияЕвросоюзПриродный газРоссия
 
 
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