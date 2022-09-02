Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ
Эксперт Белова: введение в ЕС потолка цен на газ из России может быть негативно воспринято
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение в Европе ценового предела для российского газа может быть негативно воспринято другими поставщиками, они вряд ли в будущем - при установлении ценового потолка - захотят снижать стоимость поставок, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
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"На мой взгляд, наоборот", - ответила аналитик Vygon на вопрос о том, может ли принятие таких мер сдержать стремительный рост цен на газ в регионе.
"Более того, подобное действие может быть негативно воспринято поставщиками газа, которые и так не спешат на помощь Европе. Норвегия негативно отнеслась к призыву снизить цены на газ, Катар не стал подписывать контракт с Германией на условиях немцев. И вряд ли им понравится идея в будущем разделить участь "Газпрома", - добавила она.
При этом, в соответствии с опубликованным в марте текущего года планом ЕС REPOWER EU, к 2030 году импорт российского природного газа будет сведен к нулю, напомнила Белова.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились - до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.