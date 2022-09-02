https://ria.ru/20220902/g7-1814069759.html
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно - РИА Новости, 02.09.2022
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно
Решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно, об этом на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:26
2022-09-02T16:26
2022-09-02T16:30
экономика
россия
япония
великобритания
дмитрий биричевский
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно, об этом на пресс-конференции сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, передает агентство Киодо.Министр Судзуки отметил, что причиной установления лимита цен является необходимость "ограничения доходов России от энергоносителей".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
https://ria.ru/20220902/indiya-1814065477.html
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экономика, россия, япония, великобритания, дмитрий биричевский, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Япония, Великобритания, Дмитрий Биричевский, Цены на нефть, Санкции в отношении России
16:26 02.09.2022 (обновлено: 16:30 02.09.2022)
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно
Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки: G7 приняла решение о лимите цен на нефть единогласно