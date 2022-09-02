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Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа - РИА Новости, 02.09.2022
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Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа
Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа - РИА Новости, 02.09.2022
Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа
Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:12
2022-09-02T03:07
цены на нефть
германия
россия
европа
санкции в отношении россии
в мире
олаф шольц
природный газ
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БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене. Событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства.Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин "своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ". Он добавил, что, при этом государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимым. По словам Шольца, требуются трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии."Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас", — предположил канцлер.Он также объяснил, почему ЕС не стал вводит санкции на импорт газа. По словам Шольца, это связано в первую очередь с западноевропейскими странами, а не самой Германией.Канцлер ФРГ проводит серию диалогов с согражданами. Он планирует посетить все 16 федеральных земель страны. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813302597.html
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цены на нефть, германия, россия, европа, санкции в отношении россии, в мире, олаф шольц, природный газ
Цены на нефть, Германия, Россия, Европа, Санкции в отношении России, В мире, Олаф Шольц, Природный газ
01:12 02.09.2022 (обновлено: 03:07 02.09.2022)
 
Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа

Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене. Событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства.

"Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения. — Прим. ред.). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России. — Прим. ред.). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение", — подчеркнул Шольц.

Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин "своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ".
Он добавил, что, при этом государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимым. По словам Шольца, требуются трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.
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Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны
"Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас", — предположил канцлер.
Он также объяснил, почему ЕС не стал вводит санкции на импорт газа. По словам Шольца, это связано в первую очередь с западноевропейскими странами, а не самой Германией.
"Другие не могут так быстро найти для себя альтернативу", — отметил Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия "просто не закроет "русский кран".
Канцлер ФРГ проводит серию диалогов с согражданами. Он планирует посетить все 16 федеральных земель страны. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьГерманияРоссияЕвропаСанкции в отношении РоссииВ миреОлаф ШольцПриродный газ
 
 
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