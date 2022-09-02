https://ria.ru/20220902/fns-1814041314.html

Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР

Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.09.2022

Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:16

2022-09-02T15:16

2022-09-02T15:16

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

виталий хоценко

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ФНС."Делегация ФНС России по главе с заместителем руководителя Службы Константином Чекмышевым посетила Донецк и Луганск, где состоялись встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. В ходе встреч участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов России с налоговыми органами ДНР и ЛНР, а также дальнейшие шаги интеграции налоговых систем. По итогам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.Как отметил глава российской делегации, сейчас устраняются пробелы в регулировании работы бизнеса при взаимодействии России, Донецкой и Луганской народных республик. "Основная цель - создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей. Наиболее актуальным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграция налоговых систем и систем регистрации и учета бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства", - подчеркнул Чекмышев.Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, активно работают над привлечением в регионы большего количества предпринимателей и инвесторов, в том числе из Российской Федерации.Так, председатель правительства ДНР отметил, что местное законодательство республики практически идентично российскому. "ФНС России помогает нам, в том числе и с обеспечением информационными системами, которые находятся в Российской Федерации, и считаются одними из лучших по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам. В России ими пользуются давно, и уже в ближайшее время эти сервисы будут доступны и нам", - заявил Хоценко.Похожие направления экономической политики можно увидеть и в ЛНР. "Мы должны быть полностью готовы к тому, чтобы инвесторы и бизнес встретили у нас полное понимание правил работы, готовность работать по ним в интегрированной налоговой системе и не испытывали никаких проблем с регистрацией и налоговым учетом в сфере своей деятельности", - подчеркнул Козлов.

https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html

https://ria.ru/20220726/nalogi-1805046355.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии), виталий хоценко