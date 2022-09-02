https://ria.ru/20220902/fns-1814041314.html
Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.09.2022
Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:16
2022-09-02T15:16
2022-09-02T15:16
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
виталий хоценко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ФНС."Делегация ФНС России по главе с заместителем руководителя Службы Константином Чекмышевым посетила Донецк и Луганск, где состоялись встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. В ходе встреч участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов России с налоговыми органами ДНР и ЛНР, а также дальнейшие шаги интеграции налоговых систем. По итогам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.Как отметил глава российской делегации, сейчас устраняются пробелы в регулировании работы бизнеса при взаимодействии России, Донецкой и Луганской народных республик. "Основная цель - создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей. Наиболее актуальным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграция налоговых систем и систем регистрации и учета бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства", - подчеркнул Чекмышев.Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, активно работают над привлечением в регионы большего количества предпринимателей и инвесторов, в том числе из Российской Федерации.Так, председатель правительства ДНР отметил, что местное законодательство республики практически идентично российскому. "ФНС России помогает нам, в том числе и с обеспечением информационными системами, которые находятся в Российской Федерации, и считаются одними из лучших по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам. В России ими пользуются давно, и уже в ближайшее время эти сервисы будут доступны и нам", - заявил Хоценко.Похожие направления экономической политики можно увидеть и в ЛНР. "Мы должны быть полностью готовы к тому, чтобы инвесторы и бизнес встретили у нас полное понимание правил работы, готовность работать по ним в интегрированной налоговой системе и не испытывали никаких проблем с регистрацией и налоговым учетом в сфере своей деятельности", - подчеркнул Козлов.
https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html
https://ria.ru/20220726/nalogi-1805046355.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии), виталий хоценко
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Виталий Хоценко
Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
ФНС подписала соглашение о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает
пресс-служба ФНС.
"Делегация ФНС России
по главе с заместителем руководителя Службы Константином Чекмышевым посетила Донецк
и Луганск
, где состоялись встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко
и председателем правительства ЛНР
Сергеем Козловым. В ходе встреч участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов России с налоговыми органами ДНР и ЛНР, а также дальнейшие шаги интеграции налоговых систем. По итогам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
Как отметил глава российской делегации, сейчас устраняются пробелы в регулировании работы бизнеса при взаимодействии России, Донецкой и Луганской народных республик. "Основная цель - создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей. Наиболее актуальным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграция налоговых систем и систем регистрации и учета бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства", - подчеркнул Чекмышев.
Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, активно работают над привлечением в регионы большего количества предпринимателей и инвесторов, в том числе из Российской Федерации.
Так, председатель правительства ДНР отметил, что местное законодательство республики практически идентично российскому. "ФНС России помогает нам, в том числе и с обеспечением информационными системами, которые находятся в Российской Федерации, и считаются одними из лучших по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам. В России ими пользуются давно, и уже в ближайшее время эти сервисы будут доступны и нам", - заявил Хоценко.
Похожие направления экономической политики можно увидеть и в ЛНР. "Мы должны быть полностью готовы к тому, чтобы инвесторы и бизнес встретили у нас полное понимание правил работы, готовность работать по ним в интегрированной налоговой системе и не испытывали никаких проблем с регистрацией и налоговым учетом в сфере своей деятельности", - подчеркнул Козлов.