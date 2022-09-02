https://ria.ru/20220902/festival-1814129660.html

Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля Абдразакова

Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля Абдразакова - РИА Новости, 02.09.2022

Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля Абдразакова

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, отметив, что... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:43

2022-09-02T19:43

2022-09-02T20:07

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ильдар абдразаков

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культура

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, отметив, что концертная программа позволит зрителям приобщиться к лучшим образцам оперной классики, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Пятый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет со 2 по 19 сентября в Большом зале Московской консерватории."Отрадно, что замечательный проект одного из ведущих оперных певцов России и мира ‒ Ильдара Абдразакова ‒ завоевал солидный авторитет, обрёл преданных поклонников и с каждым годом укрепляет творческий потенциал, раздвигает свои границы. Насыщенная концертная программа и география нынешнего юбилейного сезона – от Москвы до Владивостока – позволит большому числу зрителей приобщиться к лучшим образцам оперной классики и вокального искусства", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что фестиваль открывает новые таланты России, является для начинающих одарённых исполнителей школой профмастерства и делает жизнь людей духовно богаче."Уверен, что фестиваль оставит у его участников и гостей яркие, незабываемые впечатления", - добавил глава РФ.

https://ria.ru/20220902/putin-1814044461.html

https://ria.ru/20220901/klassika-1813669666.html

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россия, москва, владивосток, ильдар абдразаков, владимир путин, культура