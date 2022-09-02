https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html

Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне

Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне - РИА Новости, 02.09.2022

Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне

На большие и малые экраны скоро выйдет сразу несколько фантастических фильмов: "Сердце Пармы" переместит в волшебную Русь XV века, а "Кольца власти" расскажут о РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:12

федор бондарчук

что посмотреть

генри кавилл

джон толкин

властелин колец

культура

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751612957_531:0:3567:1708_1920x0_80_0_0_4f0a25fd4140b5532e7af6ccc0691928.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На большие и малые экраны скоро выйдет сразу несколько фантастических фильмов: "Сердце Пармы" переместит в волшебную Русь XV века, а "Кольца власти" расскажут о раннем Средиземье. О продуманных до мелочей киновселенных, от которых так сложно оторваться, — в материале РИА Новости.Языческий эпосСвежая премьера — российский блокбастер с элементами фэнтези "Сердце Пармы" Антона Мегердичева.Экранизация одноименного романа Алексея Иванова затрагивает противостояние языческого и христианского миров, включает мистические и мифологические линии. Из внушительной книги со множеством самобытных героев получился такой же масштабный киномир.Главный герой, князь Михаил, живет на живописных землях в отдалении от Москвы. Он старается сохранять мир в своих Пармских владениях и оберегает возлюбленную, ведьму-ламию Тиче, которая умеет обращаться в рысь.Удивительных перевоплощений тут немало. К примеру — убедительное камео Федора Бондарчука в роли князя Ивана III или хитрый прищур Сергея Пускепалиса, почти неузнаваемого за бородой.Князь вогулов Асыка, восседающий на огромном лосе, вызывает ассоциации с королем эльфов Трандуилом из "Хоббита". А вот актера Илью Маланина в белокуром парике легко принять за одного из Таргариенов из "Дома Дракона". Но это только усиливает фэнтезийный флер.Кажется, чем дальше от Московского княжества, тем больше сверхъестественного: на землях Пармы чтят языческие традиции, есть шаманы и идолы. Чужаков пугают потусторонние силы.Впрочем, фильм не только о столкновении верований, сопоставлении реального и эфемерного.Оттеняют драматическую фабулу качественно поставленные сцены сражений. Финальную схватку сложно не сравнить с "битвой бастардов" в "Игре престолов"."Сердце Пармы" выйдет в прокат с 8 октября.Предыстория "Властелина колец"Один из самых долгожданных онлайн-релизов сезона — "Властелин колец: Кольца власти". Эта волшебная вселенная знакома поклонникам творчества профессора Толкина по книгам и фильмам, но теперь покажут то, чего никто не видел.Это по-прежнему Средиземье, но действие сериала происходит за тысячи лет до событий основной трилогии — во времена Второй эпохи, когда были созданы Кольца власти, Единое кольцо Саурона и произошло восхождение Темного властелина. Кроме того, в центре внимания окажется последний союз эльфов и людей, а также история Нуменора (влиятельное королевство на острове).Ряд персонажей и событий придумали шоураннеры и сценаристы, их нет в книгах. В чем плюс и одновременно минус проекта: это добавляет интригу, но грозит запутать неподготовленного зрителя.В сериале покажут предков хоббитов — харфутов, которые отличаются от потомков не только внешне, но и по духу — они постоянно странствуют. Однако главные персонажи — эльфы: в "Кольцах власти" они сильнее и могущественнее, чем в фильмах. Леголас, Трандуил и некоторые другие знакомые лица так и не появятся на экране, за исключением одной из ключевых героинь — юной Галадриэли, выслеживающей сторонников Моргота — побежденного Темного лорда.Интересно, что "Кольца власти" не конкурируют с "Властелином колец" и "Хоббитом". Поэтому рассчитывать на возвращение в волшебный мир Питера Джексона в чистом виде не стоит.Он снимал несколько серий, наряду с Хуаном Антонио Байоной и Шарлоттой Брендстрем.Сериал стал одним из самых дорогих в мире: с учетом стоимости авторских прав на экранизацию бюджет превысит миллиард долларов. На первый сезон, по слухам, выделили 465 миллионов.Удостовериться в том, что каждый цент потратили правильно, можно со 2 сентября, когда покажут первые две серии "Колец власти".Славянский волшебный фольклорНемногие знают, что существуют две киноверсии книжной саги про ведьмака Геральта из Ривии.Он живет в выдуманном писателем Анджеем Сапковским мире, похожем на восточноевропейское Средневековье. Эта вселенная враждующих королевств населена людьми, эльфами, гномами, колдунами и другими существами — в том числе чудовищами.Геральт — воин, прошедший специальное обучение, чтобы бороться с этими монстрами. Из-за мутаций, которым подвергают учеников ведьмачьих школ, он и его братья сильнее простых людей, владеют базовой магией. Но у Белого волка бывают сложности, из-за чего он попадает в различные передряги.Первую экранизацию сборников "Меч предназначения" и "Последнее желание" сделал Марек Бродский в 2002-м. Несмотря на погрешности монтажа, "провисание" сюжета и не самые удачные спецэффекты, результат получился достойным. На первый план здесь выходят элементы мифов и легенд, а также восточноевропейская действительность.Российский Конан-варвар"Волкодав из рода Серых Псов", снятый в 2006 году по книге Марии Семеновой в жанре славянского фэнтези, рассказывает о выдуманном мире, в котором угадывается языческая Русь.Главный герой — бывший раб, а теперь воин Волкодав — сражается за добро и справедливость, помогает угнетенным и обделенным. Его главная цель — отомстить убийцам своих сородичей.Одна из сюжетных линий: Волкодав нанимается телохранителем к княжне Елени, чтобы доставить ее к суженому. По пути их ждет много происшествий и неожиданных встреч, в том числе с давним врагом главного героя. Тут не обходится без магических перевоплощений, путешествий через порталы и всепобеждающей любви."Волкодава" критиковали за неровное повествование, несоответствие оригиналу, не самую удачную работу монтажеров, из-за которой нельзя как следует рассмотреть батальные эпизоды. Тем не менее эта экранизация, насыщенная визуально и технически, достаточно любопытна.Каждый магический мир погружает в особую реальность. Объединяет их борьба добра и зла, вечные вопросы, познание мира и себя. А фэнтезийные детали выступают идеальной декорацией.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

федор бондарчук, что посмотреть , генри кавилл, джон толкин, властелин колец, кино и сериалы, знаменитости, алексей иванов, иван iii, афиша - культура