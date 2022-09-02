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Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
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Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне
Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне - РИА Новости, 02.09.2022
Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне
На большие и малые экраны скоро выйдет сразу несколько фантастических фильмов: "Сердце Пармы" переместит в волшебную Русь XV века, а "Кольца власти" расскажут о РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:00
2022-09-02T08:12
федор бондарчук
что посмотреть
генри кавилл
джон толкин
властелин колец
культура
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На большие и малые экраны скоро выйдет сразу несколько фантастических фильмов: "Сердце Пармы" переместит в волшебную Русь XV века, а "Кольца власти" расскажут о раннем Средиземье. О продуманных до мелочей киновселенных, от которых так сложно оторваться, — в материале РИА Новости.Языческий эпосСвежая премьера — российский блокбастер с элементами фэнтези "Сердце Пармы" Антона Мегердичева.Экранизация одноименного романа Алексея Иванова затрагивает противостояние языческого и христианского миров, включает мистические и мифологические линии. Из внушительной книги со множеством самобытных героев получился такой же масштабный киномир.Главный герой, князь Михаил, живет на живописных землях в отдалении от Москвы. Он старается сохранять мир в своих Пармских владениях и оберегает возлюбленную, ведьму-ламию Тиче, которая умеет обращаться в рысь.Удивительных перевоплощений тут немало. К примеру — убедительное камео Федора Бондарчука в роли князя Ивана III или хитрый прищур Сергея Пускепалиса, почти неузнаваемого за бородой.Князь вогулов Асыка, восседающий на огромном лосе, вызывает ассоциации с королем эльфов Трандуилом из "Хоббита". А вот актера Илью Маланина в белокуром парике легко принять за одного из Таргариенов из "Дома Дракона". Но это только усиливает фэнтезийный флер.Кажется, чем дальше от Московского княжества, тем больше сверхъестественного: на землях Пармы чтят языческие традиции, есть шаманы и идолы. Чужаков пугают потусторонние силы.Впрочем, фильм не только о столкновении верований, сопоставлении реального и эфемерного.Оттеняют драматическую фабулу качественно поставленные сцены сражений. Финальную схватку сложно не сравнить с "битвой бастардов" в "Игре престолов"."Сердце Пармы" выйдет в прокат с 8 октября.Предыстория "Властелина колец"Один из самых долгожданных онлайн-релизов сезона — "Властелин колец: Кольца власти". Эта волшебная вселенная знакома поклонникам творчества профессора Толкина по книгам и фильмам, но теперь покажут то, чего никто не видел.Это по-прежнему Средиземье, но действие сериала происходит за тысячи лет до событий основной трилогии — во времена Второй эпохи, когда были созданы Кольца власти, Единое кольцо Саурона и произошло восхождение Темного властелина. Кроме того, в центре внимания окажется последний союз эльфов и людей, а также история Нуменора (влиятельное королевство на острове).Ряд персонажей и событий придумали шоураннеры и сценаристы, их нет в книгах. В чем плюс и одновременно минус проекта: это добавляет интригу, но грозит запутать неподготовленного зрителя.В сериале покажут предков хоббитов — харфутов, которые отличаются от потомков не только внешне, но и по духу — они постоянно странствуют. Однако главные персонажи — эльфы: в "Кольцах власти" они сильнее и могущественнее, чем в фильмах. Леголас, Трандуил и некоторые другие знакомые лица так и не появятся на экране, за исключением одной из ключевых героинь — юной Галадриэли, выслеживающей сторонников Моргота — побежденного Темного лорда.Интересно, что "Кольца власти" не конкурируют с "Властелином колец" и "Хоббитом". Поэтому рассчитывать на возвращение в волшебный мир Питера Джексона в чистом виде не стоит.Он снимал несколько серий, наряду с Хуаном Антонио Байоной и Шарлоттой Брендстрем.Сериал стал одним из самых дорогих в мире: с учетом стоимости авторских прав на экранизацию бюджет превысит миллиард долларов. На первый сезон, по слухам, выделили 465 миллионов.Удостовериться в том, что каждый цент потратили правильно, можно со 2 сентября, когда покажут первые две серии "Колец власти".Славянский волшебный фольклорНемногие знают, что существуют две киноверсии книжной саги про ведьмака Геральта из Ривии.Он живет в выдуманном писателем Анджеем Сапковским мире, похожем на восточноевропейское Средневековье. Эта вселенная враждующих королевств населена людьми, эльфами, гномами, колдунами и другими существами — в том числе чудовищами.Геральт — воин, прошедший специальное обучение, чтобы бороться с этими монстрами. Из-за мутаций, которым подвергают учеников ведьмачьих школ, он и его братья сильнее простых людей, владеют базовой магией. Но у Белого волка бывают сложности, из-за чего он попадает в различные передряги.Первую экранизацию сборников "Меч предназначения" и "Последнее желание" сделал Марек Бродский в 2002-м. Несмотря на погрешности монтажа, "провисание" сюжета и не самые удачные спецэффекты, результат получился достойным. На первый план здесь выходят элементы мифов и легенд, а также восточноевропейская действительность.Российский Конан-варвар"Волкодав из рода Серых Псов", снятый в 2006 году по книге Марии Семеновой в жанре славянского фэнтези, рассказывает о выдуманном мире, в котором угадывается языческая Русь.Главный герой — бывший раб, а теперь воин Волкодав — сражается за добро и справедливость, помогает угнетенным и обделенным. Его главная цель — отомстить убийцам своих сородичей.Одна из сюжетных линий: Волкодав нанимается телохранителем к княжне Елени, чтобы доставить ее к суженому. По пути их ждет много происшествий и неожиданных встреч, в том числе с давним врагом главного героя. Тут не обходится без магических перевоплощений, путешествий через порталы и всепобеждающей любви."Волкодава" критиковали за неровное повествование, несоответствие оригиналу, не самую удачную работу монтажеров, из-за которой нельзя как следует рассмотреть батальные эпизоды. Тем не менее эта экранизация, насыщенная визуально и технически, достаточно любопытна.Каждый магический мир погружает в особую реальность. Объединяет их борьба добра и зла, вечные вопросы, познание мира и себя. А фэнтезийные детали выступают идеальной декорацией.
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Анна Нехаева
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федор бондарчук, что посмотреть , генри кавилл, джон толкин, властелин колец, кино и сериалы, знаменитости, алексей иванов, иван iii, афиша - культура
Федор Бондарчук, что посмотреть , Генри Кавилл, Джон Толкин, Властелин колец, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Алексей Иванов, Иван III, Афиша - Культура
08:00 02.09.2022 (обновлено: 08:12 02.09.2022)
 

Новые фантастические миры в кино и сериалах — что смотреть в этом сезоне

© Amazon StudiosКадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
© Amazon Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На большие и малые экраны скоро выйдет сразу несколько фантастических фильмов: "Сердце Пармы" переместит в волшебную Русь XV века, а "Кольца власти" расскажут о раннем Средиземье. О продуманных до мелочей киновселенных, от которых так сложно оторваться, — в материале РИА Новости.

Языческий эпос

Свежая премьера — российский блокбастер с элементами фэнтези "Сердце Пармы" Антона Мегердичева.
Экранизация одноименного романа Алексея Иванова затрагивает противостояние языческого и христианского миров, включает мистические и мифологические линии. Из внушительной книги со множеством самобытных героев получился такой же масштабный киномир.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце Пармы"
Съемки картины Сердце пармы
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Съемки картины "Сердце Пармы"
Главный герой, князь Михаил, живет на живописных землях в отдалении от Москвы. Он старается сохранять мир в своих Пармских владениях и оберегает возлюбленную, ведьму-ламию Тиче, которая умеет обращаться в рысь.
Удивительных перевоплощений тут немало. К примеру — убедительное камео Федора Бондарчука в роли князя Ивана III или хитрый прищур Сергея Пускепалиса, почти неузнаваемого за бородой.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

Александр Кузнецов в роли князя Михаила Ермолаевича

Съемки картины Сердце пармы
1 из 3

Александр Кузнецов в роли князя Михаила Ермолаевича

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

Ведьма Тиче (Елена Ербакова)

Съемки картины Сердце пармы
2 из 3

Ведьма Тиче (Елена Ербакова)

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

На съемках экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
3 из 3

На съемках экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 3

Александр Кузнецов в роли князя Михаила Ермолаевича

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3

Ведьма Тиче (Елена Ербакова)

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3

На съемках экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
Князь вогулов Асыка, восседающий на огромном лосе, вызывает ассоциации с королем эльфов Трандуилом из "Хоббита". А вот актера Илью Маланина в белокуром парике легко принять за одного из Таргариенов из "Дома Дракона". Но это только усиливает фэнтезийный флер.
Кажется, чем дальше от Московского княжества, тем больше сверхъестественного: на землях Пармы чтят языческие традиции, есть шаманы и идолы. Чужаков пугают потусторонние силы.
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"
Впрочем, фильм не только о столкновении верований, сопоставлении реального и эфемерного.

"Наша лента может задавать очень важные вопросы — кто мы, откуда, как развивалось наше государство, наш этнос, — отмечает режиссер. — Мы попытаемся спросить, а вы постарайтесь ответить, параллельно получив гарантированное удовольствие от жанра и масштаба развлечения".

Оттеняют драматическую фабулу качественно поставленные сцены сражений. Финальную схватку сложно не сравнить с "битвой бастардов" в "Игре престолов".
"Сердце Пармы" выйдет в прокат с 8 октября.
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
1 из 3

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

Съемки картины "Сердце Пармы"

Съемки картины Сердце пармы
2 из 3

Съемки картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Amalgama Studio (2021)Кадр из фильма "Сердце Пармы"
Кадр из фильма Сердце Пармы
3 из 3
Кадр из фильма "Сердце Пармы"
© Amalgama Studio (2021)
1 из 3

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3

Съемки картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3
Кадр из фильма "Сердце Пармы"
© Amalgama Studio (2021)

Предыстория "Властелина колец"

Один из самых долгожданных онлайн-релизов сезона — "Властелин колец: Кольца власти". Эта волшебная вселенная знакома поклонникам творчества профессора Толкина по книгам и фильмам, но теперь покажут то, чего никто не видел.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
© Warner Bros. Television (2022-...)
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Это по-прежнему Средиземье, но действие сериала происходит за тысячи лет до событий основной трилогии — во времена Второй эпохи, когда были созданы Кольца власти, Единое кольцо Саурона и произошло восхождение Темного властелина. Кроме того, в центре внимания окажется последний союз эльфов и людей, а также история Нуменора (влиятельное королевство на острове).
Ряд персонажей и событий придумали шоураннеры и сценаристы, их нет в книгах. В чем плюс и одновременно минус проекта: это добавляет интригу, но грозит запутать неподготовленного зрителя.
В сериале покажут предков хоббитов — харфутов, которые отличаются от потомков не только внешне, но и по духу — они постоянно странствуют. Однако главные персонажи — эльфы: в "Кольцах власти" они сильнее и могущественнее, чем в фильмах. Леголас, Трандуил и некоторые другие знакомые лица так и не появятся на экране, за исключением одной из ключевых героинь — юной Галадриэли, выслеживающей сторонников Моргота — побежденного Темного лорда.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
1 из 3
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
© Warner Bros. Television (2022-...)

Герой сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
2 из 3

Герой сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
© Warner Bros. Television (2022-...)

Фрагмент сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
3 из 3

Фрагмент сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Warner Bros. Television (2022-...)
2 из 3

Герой сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
3 из 3

Фрагмент сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
Интересно, что "Кольца власти" не конкурируют с "Властелином колец" и "Хоббитом". Поэтому рассчитывать на возвращение в волшебный мир Питера Джексона в чистом виде не стоит.

"По тональности мы хотели, чтобы сериал отражал идеи Толкина о дружбе, добре и зле", — подчеркивает один из режиссеров проекта Уэйн Йип.

Он снимал несколько серий, наряду с Хуаном Антонио Байоной и Шарлоттой Брендстрем.
© Warner Bros. Television (2022-...)Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
© Warner Bros. Television (2022-...)
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Сериал стал одним из самых дорогих в мире: с учетом стоимости авторских прав на экранизацию бюджет превысит миллиард долларов. На первый сезон, по слухам, выделили 465 миллионов.
Удостовериться в том, что каждый цент потратили правильно, можно со 2 сентября, когда покажут первые две серии "Колец власти".
© Warner Bros. Television (2022-...)

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
1 из 3

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
© Warner Bros. Television (2022-...)

Персонажи сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
2 из 3

Персонажи сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
© Warner Bros. Television (2022-...)

Фрагмент из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
3 из 3

Фрагмент из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
1 из 3

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
2 из 3

Персонажи сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Warner Bros. Television (2022-...)

Славянский волшебный фольклор

Немногие знают, что существуют две киноверсии книжной саги про ведьмака Геральта из Ривии.
Он живет в выдуманном писателем Анджеем Сапковским мире, похожем на восточноевропейское Средневековье. Эта вселенная враждующих королевств населена людьми, эльфами, гномами, колдунами и другими существами — в том числе чудовищами.
© Netflix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix (2019-...)
Кадр из сериала "Ведьмак"
Геральт — воин, прошедший специальное обучение, чтобы бороться с этими монстрами. Из-за мутаций, которым подвергают учеников ведьмачьих школ, он и его братья сильнее простых людей, владеют базовой магией. Но у Белого волка бывают сложности, из-за чего он попадает в различные передряги.
Первую экранизацию сборников "Меч предназначения" и "Последнее желание" сделал Марек Бродский в 2002-м. Несмотря на погрешности монтажа, "провисание" сюжета и не самые удачные спецэффекты, результат получился достойным. На первый план здесь выходят элементы мифов и легенд, а также восточноевропейская действительность.
© Telewizja Polska (2022)

Сцена из сериала "Ведьмак" 2002 года

Кадр из сериала Ведьмак
1 из 5

Сцена из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
© Telewizja Polska (2022)

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
© Telewizja Polska (2022)

Фрагмент сериала "Ведьмак" 2002 года

Кадр из сериала Ведьмак
3 из 5

Фрагмент сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
© Telewizja Polska (2022)

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

Кадр из сериала Ведьмак
4 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
© Netflix (2019 - ...)

Кадр из сериала "Ведьмак" 2021 года

Кадр из сериала Ведьмак
5 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2021 года

© Netflix (2019 - ...)
1 из 5

Сцена из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
2 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
3 из 5

Фрагмент сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
4 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2002 года

© Telewizja Polska (2022)
5 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак" 2021 года

© Netflix (2019 - ...)

Российский Конан-варвар

"Волкодав из рода Серых Псов", снятый в 2006 году по книге Марии Семеновой в жанре славянского фэнтези, рассказывает о выдуманном мире, в котором угадывается языческая Русь.
© Централ Партнершип (2006)Кадр из фильма "Волкодав из рода Серых Псов"
Кадр из фильма Волкодав из рода Серых Псов
© Централ Партнершип (2006)
Кадр из фильма "Волкодав из рода Серых Псов"
Главный герой — бывший раб, а теперь воин Волкодав — сражается за добро и справедливость, помогает угнетенным и обделенным. Его главная цель — отомстить убийцам своих сородичей.
Одна из сюжетных линий: Волкодав нанимается телохранителем к княжне Елени, чтобы доставить ее к суженому. По пути их ждет много происшествий и неожиданных встреч, в том числе с давним врагом главного героя. Тут не обходится без магических перевоплощений, путешествий через порталы и всепобеждающей любви.
© Централ Партнершип (2006)

Оксана Акиньшина в роли Елени в фильме "Волкодав из рода Серых Псов"

Кадр из фильма Волкодав из рода Серых Псов
1 из 3

Оксана Акиньшина в роли Елени в фильме "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
© Централ Партнершип (2006)

Сцена из фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

Кадр из фильма Волкодав из рода Серых Псов
2 из 3

Сцена из фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
© Централ Партнершип (2006)

Герои фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

Кадр из фильма Волкодав из рода Серых Псов
3 из 3

Герои фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
1 из 3

Оксана Акиньшина в роли Елени в фильме "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
2 из 3

Сцена из фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
3 из 3

Герои фильма "Волкодав из рода Серых Псов"

© Централ Партнершип (2006)
"Волкодава" критиковали за неровное повествование, несоответствие оригиналу, не самую удачную работу монтажеров, из-за которой нельзя как следует рассмотреть батальные эпизоды. Тем не менее эта экранизация, насыщенная визуально и технически, достаточно любопытна.
Каждый магический мир погружает в особую реальность. Объединяет их борьба добра и зла, вечные вопросы, познание мира и себя. А фэнтезийные детали выступают идеальной декорацией.
Кадр из сериала Дом дракона
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