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Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России - РИА Новости, 02.09.2022
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Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России - РИА Новости, 02.09.2022
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить незаконные санкции, которые привели к началу энергетического кризиса в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:47
2022-09-02T08:47
экономика
россия
европа
франция
эммануэль макрон
северный поток — 2
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить незаконные санкции, которые привели к началу энергетического кризиса в Европе и усложнили жизнь своих граждан."Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2", - заявил политик в своем Telegram-канале.Вторым выходом Володин считает - "оставить всё как есть". По его словам, это осложнит жизнь европейцев и приведет к большим экономическим проблемам."Энергетическая безопасность Европы без России невозможна", - заявил он.Политик также подчеркнул, что санкции против России привели к энергетическому кризису в Европе. По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось решить проблему дефицита газа в ходе поездки в Алжир, "безрезультатно".
https://ria.ru/20220901/potok-1813704383.html
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экономика, россия, европа, франция, эммануэль макрон, северный поток — 2, вячеслав володин
Экономика, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Северный поток — 2, Вячеслав Володин
08:47 02.09.2022
 
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России

Спикер Госдумы Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить незаконные санкции, которые привели к началу энергетического кризиса в Европе и усложнили жизнь своих граждан.
"Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2", - заявил политик в своем Telegram-канале.
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Вторым выходом Володин считает - "оставить всё как есть". По его словам, это осложнит жизнь европейцев и приведет к большим экономическим проблемам.
"Энергетическая безопасность Европы без России невозможна", - заявил он.
Политик также подчеркнул, что санкции против России привели к энергетическому кризису в Европе. По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось решить проблему дефицита газа в ходе поездки в Алжир, "безрезультатно".
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ЭкономикаРоссияЕвропаФранцияЭммануэль МакронСеверный поток — 2Вячеслав Володин
 
 
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