https://ria.ru/20220902/evrosoyuz-1813905945.html
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России - РИА Новости, 02.09.2022
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить незаконные санкции, которые привели к началу энергетического кризиса в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:47
2022-09-02T08:47
2022-09-02T08:47
экономика
россия
европа
франция
эммануэль макрон
северный поток — 2
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить незаконные санкции, которые привели к началу энергетического кризиса в Европе и усложнили жизнь своих граждан."Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2", - заявил политик в своем Telegram-канале.Вторым выходом Володин считает - "оставить всё как есть". По его словам, это осложнит жизнь европейцев и приведет к большим экономическим проблемам."Энергетическая безопасность Европы без России невозможна", - заявил он.Политик также подчеркнул, что санкции против России привели к энергетическому кризису в Европе. По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось решить проблему дефицита газа в ходе поездки в Алжир, "безрезультатно".
https://ria.ru/20220901/potok-1813704383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, франция, эммануэль макрон, северный поток — 2, вячеслав володин
Экономика, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Северный поток — 2, Вячеслав Володин
Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России
Спикер Госдумы Володин заявил, что энергетическая безопасность ЕС невозможна без России