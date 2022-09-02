https://ria.ru/20220902/es-1814155169.html

Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России

Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России - РИА Новости, 02.09.2022

Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:09

2022-09-02T22:09

2022-09-02T22:09

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа."Сегодня (31 августа, день записи интервью - ред.) еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза", - сказал Эдерер в интервью телеканалу RTVI, полная версия которого опубликована в пятницу."Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", - добавил он.

https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html

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в мире