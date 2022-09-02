https://ria.ru/20220902/es-1814155169.html
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России - РИА Новости, 02.09.2022
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:09
2022-09-02T22:09
2022-09-02T22:09
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797079754_0:203:2849:1806_1920x0_80_0_0_60bcd7c02e8bded9d8b62f9d758f2369.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа."Сегодня (31 августа, день записи интервью - ред.) еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза", - сказал Эдерер в интервью телеканалу RTVI, полная версия которого опубликована в пятницу."Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", - добавил он.
https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797079754_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_7ff9f49bd32a1180d9afb8c5516d58a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России
Посол Евросоюза в России Эдерер сообщил, что покинул пост с 1 сентября