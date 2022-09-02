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Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России - РИА Новости, 02.09.2022
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Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России - РИА Новости, 02.09.2022
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:09
2022-09-02T22:09
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа."Сегодня (31 августа, день записи интервью - ред.) еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза", - сказал Эдерер в интервью телеканалу RTVI, полная версия которого опубликована в пятницу."Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", - добавил он.
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в мире
В мире
22:09 02.09.2022
 
Эдерер покинул пост посла Евросоюза в России

Посол Евросоюза в России Эдерер сообщил, что покинул пост с 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший посол Европейского союза в России Маркус Эдерер
Бывший посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший посол Европейского союза в России Маркус Эдерер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября, последним рабочим днем стало 31 августа.
"Сегодня (31 августа, день записи интервью - ред.) еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза", - сказал Эдерер в интервью телеканалу RTVI, полная версия которого опубликована в пятницу.
"Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", - добавил он.
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