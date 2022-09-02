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Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине

Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2022

Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине

Министры здравоохранения стран ЕС на неформальной встрече 7 сентября в Праге проведут переговоры с фирмами-производителями вакцин от COVID-19, рассмотрят план... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:12

2022-09-02T14:12

2022-09-02T14:16

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ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Министры здравоохранения стран ЕС на неформальной встрече 7 сентября в Праге проведут переговоры с фирмами-производителями вакцин от COVID-19, рассмотрят план борьбы с раковыми заболеваниями, а также обсудят ситуацию на Украине, сообщил в пятницу журналистам замглавы минздрава Чехии, которая во втором полугодии председательствует в ЕС, Якуб Дворжачек."Министры во время неформального пражского заседания встретятся с представителями фирм-производителей вакцин от коронавируса - Pfizer/BioNTech и Moderna. Мы ожидаем изменения существующих соглашений и условий поставок вакцин в ближайшие годы. Также на встрече будет рассмотрен план борьбы с онкологическими и редкими заболеваниями, прежде всего, с точки зрения доступности необходимых лекарств для пациентов. Мы также обсудим медицинское обслуживание беженцев с Украины, а также обновление соответствующей инфраструктуры в этой стране, в дискуссии примет участие и глава украинского минздрава", - сказал Дворжачек.

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в мире, украина, евросоюз, вакцинация, прага