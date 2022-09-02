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Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2022
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Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине
Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2022
Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине
Министры здравоохранения стран ЕС на неформальной встрече 7 сентября в Праге проведут переговоры с фирмами-производителями вакцин от COVID-19, рассмотрят план... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:12
2022-09-02T14:16
в мире
украина
евросоюз
вакцинация
прага
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ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Министры здравоохранения стран ЕС на неформальной встрече 7 сентября в Праге проведут переговоры с фирмами-производителями вакцин от COVID-19, рассмотрят план борьбы с раковыми заболеваниями, а также обсудят ситуацию на Украине, сообщил в пятницу журналистам замглавы минздрава Чехии, которая во втором полугодии председательствует в ЕС, Якуб Дворжачек."Министры во время неформального пражского заседания встретятся с представителями фирм-производителей вакцин от коронавируса - Pfizer/BioNTech и Moderna. Мы ожидаем изменения существующих соглашений и условий поставок вакцин в ближайшие годы. Также на встрече будет рассмотрен план борьбы с онкологическими и редкими заболеваниями, прежде всего, с точки зрения доступности необходимых лекарств для пациентов. Мы также обсудим медицинское обслуживание беженцев с Украины, а также обновление соответствующей инфраструктуры в этой стране, в дискуссии примет участие и глава украинского минздрава", - сказал Дворжачек.
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в мире, украина, евросоюз, вакцинация, прага
В мире, Украина, Евросоюз, Вакцинация, Прага
14:12 02.09.2022 (обновлено: 14:16 02.09.2022)
 
Главы Минздравов ЕС обсудят в Праге поставки вакцин и ситуацию на Украине

Главы Минздравов стран ЕС на встрече в Праге обсудят поставки вакцин и ситуацию на Украине

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Прага, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Министры здравоохранения стран ЕС на неформальной встрече 7 сентября в Праге проведут переговоры с фирмами-производителями вакцин от COVID-19, рассмотрят план борьбы с раковыми заболеваниями, а также обсудят ситуацию на Украине, сообщил в пятницу журналистам замглавы минздрава Чехии, которая во втором полугодии председательствует в ЕС, Якуб Дворжачек.
"Министры во время неформального пражского заседания встретятся с представителями фирм-производителей вакцин от коронавируса - Pfizer/BioNTech и Moderna. Мы ожидаем изменения существующих соглашений и условий поставок вакцин в ближайшие годы. Также на встрече будет рассмотрен план борьбы с онкологическими и редкими заболеваниями, прежде всего, с точки зрения доступности необходимых лекарств для пациентов. Мы также обсудим медицинское обслуживание беженцев с Украины, а также обновление соответствующей инфраструктуры в этой стране, в дискуссии примет участие и глава украинского минздрава", - сказал Дворжачек.
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