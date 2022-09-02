https://ria.ru/20220902/equinor-1813922928.html
Норвежская Equinor окончательно ушла из России
Норвежская Equinor окончательно ушла из России - РИА Новости, 02.09.2022
Норвежская Equinor окончательно ушла из России
Норвежская нефтегазовая группа Equinor вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), тем самым полностью освободившись от проектов и активов в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:27
2022-09-02T10:27
2022-09-02T10:27
экономика
россия
норвегия
роснефть
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), тем самым полностью освободившись от проектов и активов в России, говорится в пресс-релизе компании."Двадцать пятого мая 2022 года Equinor объявила о выходе из четырех совместных предприятий с "Роснефтью", а также о подписании соглашения о выходе из Харьягинского СРП. Equinor теперь может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что после ухода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, роснефть
Экономика, Россия, Норвегия, Роснефть
Норвежская Equinor окончательно ушла из России
Норвежская нефтегазовая группа Equinor вышла из СРП на Харьяге и завершила уход из России