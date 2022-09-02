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Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
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Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ
Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ
Британская королева Елизавета II, которая с прошлого года испытывает проблемы с мобильностью, пропустит популярное культурное событие в Шотландии на текущей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:14
2022-09-02T14:14
шотландия
в мире
великобритания
королева елизавета ii
елизавета ii
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Британская королева Елизавета II, которая с прошлого года испытывает проблемы с мобильностью, пропустит популярное культурное событие в Шотландии на текущей неделе, сообщает телеканал Sky News."Королева пропустит Бремарское собрание популярных игр горцев в Шотландии в субботу", - говорится в сообщении на сайте телеканала.По его информации, мероприятие было исключено из графика королевы для ее комфорта.В июне королева не смогла впервые за все время на престоле посетить королевские скачки. Кроме того, как сообщали СМИ, из-за проблем со здоровьем королева назначит нового премьер-министра Британии в шотландском замке Балморал, а не в Букингемском дворце, как этого требует традиция.
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шотландия, в мире, великобритания, королева елизавета ii, елизавета ii
Шотландия, В мире, Великобритания, Королева Елизавета II, Елизавета II
14:14 02.09.2022
 
Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ

Sky News: Елизавета II пропустит игры горцев в Шотландии из-за проблем с мобильностью

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Британская королева Елизавета II, которая с прошлого года испытывает проблемы с мобильностью, пропустит популярное культурное событие в Шотландии на текущей неделе, сообщает телеканал Sky News.
"Королева пропустит Бремарское собрание популярных игр горцев в Шотландии в субботу", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По его информации, мероприятие было исключено из графика королевы для ее комфорта.
В июне королева не смогла впервые за все время на престоле посетить королевские скачки. Кроме того, как сообщали СМИ, из-за проблем со здоровьем королева назначит нового премьер-министра Британии в шотландском замке Балморал, а не в Букингемском дворце, как этого требует традиция.
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