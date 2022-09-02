https://ria.ru/20220902/elizaveta-1814018448.html

Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ

Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022

Елизавета II пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем, пишут СМИ

Британская королева Елизавета II, которая с прошлого года испытывает проблемы с мобильностью, пропустит популярное культурное событие в Шотландии на текущей... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:14

2022-09-02T14:14

2022-09-02T14:14

шотландия

в мире

великобритания

королева елизавета ii

елизавета ii

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Британская королева Елизавета II, которая с прошлого года испытывает проблемы с мобильностью, пропустит популярное культурное событие в Шотландии на текущей неделе, сообщает телеканал Sky News."Королева пропустит Бремарское собрание популярных игр горцев в Шотландии в субботу", - говорится в сообщении на сайте телеканала.По его информации, мероприятие было исключено из графика королевы для ее комфорта.В июне королева не смогла впервые за все время на престоле посетить королевские скачки. Кроме того, как сообщали СМИ, из-за проблем со здоровьем королева назначит нового премьер-министра Британии в шотландском замке Балморал, а не в Букингемском дворце, как этого требует традиция.

https://ria.ru/20220811/elizaveta-1808870948.html

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