https://ria.ru/20220902/electrolux-1814062961.html
Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России
Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России - РИА Новости, 02.09.2022
Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России
Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional пересчитал затраты от ухода из России: по мнению компании, это обойдется примерно в 350 миллионов РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:07
2022-09-02T16:07
2022-09-02T16:08
экономика
технологии
россия
швеция
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional пересчитал затраты от ухода из России: по мнению компании, это обойдется примерно в 350 миллионов шведских крон (около 32,6 миллиона долларов), что в 10 раз больше прошлой оценки, следует из сообщения компании."Как сообщалось ранее, компания Electrolux приостановила свою деятельность в России... Убыток в размере около 350 миллионов шведских крон будет отражен как единовременная статья, влияющая на операционную прибыль в европейском регионе в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее в июле Еlectrolux Professional сообщил, что прекращает деятельность на территории России и передает бизнес местному руководству. Тогда же отмечалось, что решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов), а в остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1% от общего объема.Компания Electrolux - один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
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экономика, технологии, россия, швеция
Экономика, Технологии, Россия, Швеция
16:07 02.09.2022 (обновлено: 16:08 02.09.2022)
Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России
Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России в 32,6 миллиона долларов