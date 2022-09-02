https://ria.ru/20220902/electrolux-1814062961.html

Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России

Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России - РИА Новости, 02.09.2022

Шведский Electrolux оценил потери от ухода из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional пересчитал затраты от ухода из России: по мнению компании, это обойдется примерно в 350 миллионов РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:07

2022-09-02T16:07

2022-09-02T16:08

экономика

технологии

россия

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional пересчитал затраты от ухода из России: по мнению компании, это обойдется примерно в 350 миллионов шведских крон (около 32,6 миллиона долларов), что в 10 раз больше прошлой оценки, следует из сообщения компании."Как сообщалось ранее, компания Electrolux приостановила свою деятельность в России... Убыток в размере около 350 миллионов шведских крон будет отражен как единовременная статья, влияющая на операционную прибыль в европейском регионе в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее в июле Еlectrolux Professional сообщил, что прекращает деятельность на территории России и передает бизнес местному руководству. Тогда же отмечалось, что решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов), а в остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1% от общего объема.Компания Electrolux - один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.

https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html

https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, швеция