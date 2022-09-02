https://ria.ru/20220902/electrolux-1814029764.html
Electrolux заявил об уходе из России
Electrolux заявил об уходе из России - РИА Новости, 02.09.2022
Electrolux заявил об уходе из России
Шведский производитель бытовой техники Electrolux принял решение окончательно уйти из России и продать бизнес местному менеджменту, говорится на сайте компании. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:43
2022-09-02T14:43
2022-09-02T18:20
экономика
россия
швеция
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux принял решение окончательно уйти из России и продать бизнес местному менеджменту, говорится на сайте компании."Electrolux принял решение покинуть Россию и передать бизнес местному руководству путем продажи своего российского дочернего предприятия", — отмечается в пресс-релизе.Компания заявила, что постарается обеспечить "ответственный и контролируемый выход" с российского рынка. Уже проданная техника компании продолжит обслуживаться новым российским владельцем. Шведская фирма не будет поставлять свою продукцию в Россию, также у нее нет здесь собственного производства.По мнению компании, уход обойдется примерно в 350 миллионов шведских крон (около двух миллиардов рублей — Прим. ред.), что в 10 раз больше прошлой оценки.Ранее сообщалось о приостановке деятельности Electolux на территории России.Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около четырех тысяч человек.
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, швеция
Экономика, Россия, Швеция
14:43 02.09.2022 (обновлено: 18:20 02.09.2022)
Electrolux заявил об уходе из России
Шведская компания Electrolux передала бизнес в России местному руководству
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Шведский производитель бытовой техники Electrolux принял решение окончательно уйти из России и продать бизнес местному менеджменту, говорится на сайте
компании.
"Electrolux принял решение покинуть Россию
и передать бизнес местному руководству путем продажи своего российского дочернего предприятия", — отмечается в пресс-релизе.
Компания заявила, что постарается обеспечить "ответственный и контролируемый выход" с российского рынка. Уже проданная техника компании продолжит обслуживаться новым российским владельцем. Шведская фирма не будет поставлять свою продукцию в Россию, также у нее нет здесь собственного производства.
По мнению компании, уход обойдется примерно в 350 миллионов шведских крон (около двух миллиардов рублей — Прим. ред.), что в 10 раз больше прошлой оценки.
Ранее сообщалось о приостановке деятельности Electolux на территории России.
Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме
. Штат компании насчитывает около четырех тысяч человек.