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В Красноярске директор спортшколы насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 02.09.2022
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В Красноярске директор спортшколы насмерть сбила пешехода
В Красноярске директор спортшколы насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 02.09.2022
В Красноярске директор спортшколы насмерть сбила пешехода
Пьяная женщина за рулем Audi насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в центре Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:15
2022-09-02T11:18
происшествия
красноярск
россия
дтп
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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Пьяная женщина за рулем Audi насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в центре Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУМВД.Личность женщины полиция не раскрывает, но в главном управлении по физической культуре и спорту Красноярска РИА Новости подтвердили данные из Telegram-каналов, что участницей ДТП стала директор спортивной школы Юлия Шевчук, дочь известного тренера по спортивной гимнастике, профессора Валентина Шевчука."По предварительной информации, вчера вечером на проспекте Мира, 128 46-летняя женщина, управляя автомобилем марки "Ауди", двигаясь по пр. Мира в сторону ул. Робеспьера, допустила наезд на 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода. В результате он скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что "на месте ДТП автомобилистка была освидетельствована на состояние опьянения, показания прибора составили 0,55 мг/л. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка".В Школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука РИА Новости сообщили, что директора нет на месте и о случившемся инциденте в учреждении не знают. При этом сообщили, что Шевчук действительно передвигается на Audi."Подтверждаем, что участницей ДТП на Мира была Юлия Шевчук", - сказала РИА Новости пресс-секретарь главного управления по физической культуре и спорту Красноярска Ольга Хохлова, не уточняя подробностей.
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происшествия, красноярск, россия, дтп
Происшествия, Красноярск, Россия, ДТП
11:15 02.09.2022 (обновлено: 11:18 02.09.2022)
 
В Красноярске директор спортшколы насмерть сбила пешехода

Пьяная женщина, насмерть сбившая пешехода в Красноярске, оказалась директором спортшколы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Пьяная женщина за рулем Audi насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в центре Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУМВД.
Личность женщины полиция не раскрывает, но в главном управлении по физической культуре и спорту Красноярска РИА Новости подтвердили данные из Telegram-каналов, что участницей ДТП стала директор спортивной школы Юлия Шевчук, дочь известного тренера по спортивной гимнастике, профессора Валентина Шевчука.
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"По предварительной информации, вчера вечером на проспекте Мира, 128 46-летняя женщина, управляя автомобилем марки "Ауди", двигаясь по пр. Мира в сторону ул. Робеспьера, допустила наезд на 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода. В результате он скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "на месте ДТП автомобилистка была освидетельствована на состояние опьянения, показания прибора составили 0,55 мг/л. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка".
В Школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука РИА Новости сообщили, что директора нет на месте и о случившемся инциденте в учреждении не знают. При этом сообщили, что Шевчук действительно передвигается на Audi.
"Подтверждаем, что участницей ДТП на Мира была Юлия Шевчук", - сказала РИА Новости пресс-секретарь главного управления по физической культуре и спорту Красноярска Ольга Хохлова, не уточняя подробностей.
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