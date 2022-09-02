https://ria.ru/20220902/dsnv-1813896373.html

СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций

СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций - РИА Новости, 02.09.2022

СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций

Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:31

2022-09-02T07:31

2022-09-02T07:31

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сша

россия

договор снв-3

украина

государственный департамент сша

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.В марте 2020 года США и Россия договорились прекратить инспекции стратегических ядерных объектов друг друга из-за пандемии COVID-19. В течение последнего года переговоры о возобновлении инспекций пока не привели к соглашению на фоне напряженности из-за ситуации на Украине.Представитель Госдепа сделал аналогичное заявление в отдельном письме.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, который были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году.В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.

https://ria.ru/20220825/dsnv-1812178728.html

https://ria.ru/20220824/dsnv-1811722049.html

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в мире, сша, россия, договор снв-3, украина, государственный департамент сша