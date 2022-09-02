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СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций - РИА Новости, 02.09.2022
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СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций
СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций - РИА Новости, 02.09.2022
СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций
Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:31
2022-09-02T07:31
в мире
сша
россия
договор снв-3
украина
государственный департамент сша
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.В марте 2020 года США и Россия договорились прекратить инспекции стратегических ядерных объектов друг друга из-за пандемии COVID-19. В течение последнего года переговоры о возобновлении инспекций пока не привели к соглашению на фоне напряженности из-за ситуации на Украине.Представитель Госдепа сделал аналогичное заявление в отдельном письме.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, который были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году.В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.
https://ria.ru/20220825/dsnv-1812178728.html
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в мире, сша, россия, договор снв-3, украина, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3, Украина, Государственный департамент США
07:31 02.09.2022
 
СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций

Рейтер: США не станут вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций ядерных объектов

© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
© Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.
В марте 2020 года США и Россия договорились прекратить инспекции стратегических ядерных объектов друг друга из-за пандемии COVID-19. В течение последнего года переговоры о возобновлении инспекций пока не привели к соглашению на фоне напряженности из-за ситуации на Украине.
"Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении", — сказал представитель нацбеза в электронном письме агентству, ссылаясь на договор СНВ-III, который две страны подписали в 2010 году.
Представитель Госдепа сделал аналогичное заявление в отдельном письме.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 19:39
США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, который были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году.
В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 04:43
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ
 
В миреСШАРоссияДоговор СНВ-3УкраинаГосударственный департамент США
 
 
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