СМИ: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций
Рейтер: США не станут вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций ядерных объектов
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
© Пресс-служба МО РФ
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.
"Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении", — сказал представитель нацбеза в электронном письме агентству, ссылаясь на договор СНВ-III, который две страны подписали в 2010 году.
Представитель Госдепа сделал аналогичное заявление в отдельном письме.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.
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