Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях
Путин поручил найти средства на строительство дорог в Кировской и Томской областях
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов в Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областях, а также рассмотреть возможность выделения на это дополнительных средств из федерального бюджета.
"Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с органами исполнительной власти Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей реализацию в 2023–2027 годах следующих проектов развития инфраструктуры", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
31 августа, 07:21Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
К ним относятся строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской в Кирове, строительство мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка Кировской области на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская, строительство мостового перехода через Оку в Рязанской области (мост-дублей), возведение третьего моста через реку Томь в Томске, строительство мостового перехода через Волгу в Ярославле (Карабулинская развязка).
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать следует один раз в полгода.
"Определить источники финансирования проектов, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов", - также отмечается в документе.
Сроки исполнения поручения – 1 октября.
Также правительству поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении региону из федерального бюджета средств на строительство областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.
Также кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Кировской области на благоустройство общественных пространств.
Доложить об исполнении поручений необходимо до 1 октября.