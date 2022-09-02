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Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях
Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях - РИА Новости, 02.09.2022
Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:20
2022-09-02T15:20
жкх
томская область
ярославская область
кировская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов в Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областях, а также рассмотреть возможность выделения на это дополнительных средств из федерального бюджета."Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с органами исполнительной власти Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей реализацию в 2023–2027 годах следующих проектов развития инфраструктуры", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.К ним относятся строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской в Кирове, строительство мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка Кировской области на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская, строительство мостового перехода через Оку в Рязанской области (мост-дублей), возведение третьего моста через реку Томь в Томске, строительство мостового перехода через Волгу в Ярославле (Карабулинская развязка).Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать следует один раз в полгода."Определить источники финансирования проектов, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов", - также отмечается в документе.Сроки исполнения поручения – 1 октября.Также правительству поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении региону из федерального бюджета средств на строительство областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.Также кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Кировской области на благоустройство общественных пространств.Доложить об исполнении поручений необходимо до 1 октября.
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жкх, томская область, ярославская область, кировская область
ЖКХ, Томская область, Ярославская область, Кировская область
15:20 02.09.2022
 
Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях

Путин поручил найти средства на строительство дорог в Кировской и Томской областях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов в Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областях, а также рассмотреть возможность выделения на это дополнительных средств из федерального бюджета.
"Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с органами исполнительной власти Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей реализацию в 2023–2027 годах следующих проектов развития инфраструктуры", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
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К ним относятся строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской в Кирове, строительство мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка Кировской области на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская, строительство мостового перехода через Оку в Рязанской области (мост-дублей), возведение третьего моста через реку Томь в Томске, строительство мостового перехода через Волгу в Ярославле (Карабулинская развязка).
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать следует один раз в полгода.
"Определить источники финансирования проектов, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов", - также отмечается в документе.
Сроки исполнения поручения – 1 октября.
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Также правительству поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении региону из федерального бюджета средств на строительство областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.
Также кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Кировской области на благоустройство общественных пространств.
Доложить об исполнении поручений необходимо до 1 октября.
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