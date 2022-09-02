https://ria.ru/20220902/dorogi-1814043892.html

Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях

Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях - РИА Новости, 02.09.2022

Путин поручил найти средства на строительство дорог в нескольких областях

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:20

2022-09-02T15:20

2022-09-02T15:20

жкх

томская область

ярославская область

кировская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 годах обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры и социальных объектов в Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областях, а также рассмотреть возможность выделения на это дополнительных средств из федерального бюджета."Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с органами исполнительной власти Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей реализацию в 2023–2027 годах следующих проектов развития инфраструктуры", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.К ним относятся строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской в Кирове, строительство мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка Кировской области на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская, строительство мостового перехода через Оку в Рязанской области (мост-дублей), возведение третьего моста через реку Томь в Томске, строительство мостового перехода через Волгу в Ярославле (Карабулинская развязка).Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать следует один раз в полгода."Определить источники финансирования проектов, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов", - также отмечается в документе.Сроки исполнения поручения – 1 октября.Также правительству поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении региону из федерального бюджета средств на строительство областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.Также кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Кировской области на благоустройство общественных пространств.Доложить об исполнении поручений необходимо до 1 октября.

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813313261.html

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кировская область

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жкх, томская область, ярославская область, кировская область