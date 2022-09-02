https://ria.ru/20220902/donetsk-1814164366.html
В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ
В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022
В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ
Умер ребенок, пострадавший при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-02T23:52
2022-09-02T23:52
2022-09-03T00:02
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
калининский район
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Умер ребенок, пострадавший при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, при обстреле супермаркета "Обжора" в Калининском районе получили ранения мужчина 1983 года рождения и женщина 1984 года рождения. К сожалению, раненый ребенок 2008 года рождения по дороге в больницу скончался", - написал он.В пятницу вечером украинские войска обстреляли несколько центральных районов Донецка и поселок Еленовка. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном пострадавшем. По информации корреспондента РИА Новости, ВСУ также нанесли удар по зданию Театра драмы в Ворошиловском районе и жилому многоквартирному дому.Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Последствия ударов ВСУ по театру драмы и другим объектам в Донецке
Последствия украинских ударов по Донецку, в том числе по зданию Драмтеатра
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, Калининский район
23:52 02.09.2022 (обновлено: 00:02 03.09.2022)
В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ
В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле украинскими войсками супермаркета