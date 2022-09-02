https://ria.ru/20220902/donetsk-1814164366.html

В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ

В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022

В Донецке умер ребенок, пострадавший при обстреле ВСУ

Умер ребенок, пострадавший при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-02T23:52

2022-09-02T23:52

2022-09-03T00:02

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

в мире

калининский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814137354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0eaa7ef0634b4ddb81aac571ab1585c.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Умер ребенок, пострадавший при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, при обстреле супермаркета "Обжора" в Калининском районе получили ранения мужчина 1983 года рождения и женщина 1984 года рождения. К сожалению, раненый ребенок 2008 года рождения по дороге в больницу скончался", - написал он.В пятницу вечером украинские войска обстреляли несколько центральных районов Донецка и поселок Еленовка. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном пострадавшем. По информации корреспондента РИА Новости, ВСУ также нанесли удар по зданию Театра драмы в Ворошиловском районе и жилому многоквартирному дому.Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220902/zapad-1814163121.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ударов ВСУ по театру драмы и другим объектам в Донецке Последствия украинских ударов по Донецку, в том числе по зданию Драмтеатра 2022-09-02T23:52 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, калининский район