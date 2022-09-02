https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html

Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения

Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения - РИА Новости, 02.09.2022

Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения

Школьники из Донбасса и освобожденных территорий Украины перешли на российскую программу обучения, их обучают учителя, которые прошли подготовку в центре знаний РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:50

2022-09-02T20:50

2022-09-02T20:50

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

херсон

запорожье

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьники из Донбасса и освобожденных территорий Украины перешли на российскую программу обучения, их обучают учителя, которые прошли подготовку в центре знаний "Машук", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук", были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. Первая сменa как раз была посвящена им, потому что на Донбассе и освобожденных территориях с 1 сентября ребята перешли на российскую программу. И это очень большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти подготовку по российской программе", - сказал Кириенко журналистам.

https://ria.ru/20220901/deti-1813861067.html

донбасс

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общество, донбасс, херсон, запорожье