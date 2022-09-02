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Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html
Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения
Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения - РИА Новости, 02.09.2022
Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения
Школьники из Донбасса и освобожденных территорий Украины перешли на российскую программу обучения, их обучают учителя, которые прошли подготовку в центре знаний РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:50
2022-09-02T20:50
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
херсон
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьники из Донбасса и освобожденных территорий Украины перешли на российскую программу обучения, их обучают учителя, которые прошли подготовку в центре знаний "Машук", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук", были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. Первая сменa как раз была посвящена им, потому что на Донбассе и освобожденных территориях с 1 сентября ребята перешли на российскую программу. И это очень большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти подготовку по российской программе", - сказал Кириенко журналистам.
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донбасс
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общество, донбасс, херсон, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Херсон, Запорожье
20:50 02.09.2022
 
Донбасские школьники перешли на российскую программу обучения

Кириенко: школьники из Донбасса перешли на российскую программу обучения

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Школьники из Донбасса и освобожденных территорий Украины перешли на российскую программу обучения, их обучают учителя, которые прошли подготовку в центре знаний "Машук", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук", были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. Первая сменa как раз была посвящена им, потому что на Донбассе и освобожденных территориях с 1 сентября ребята перешли на российскую программу. И это очень большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти подготовку по российской программе", - сказал Кириенко журналистам.
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 21:23Специальная военная операция на Украине
В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассХерсонЗапорожье
 
 
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