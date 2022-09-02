https://ria.ru/20220902/donbass-1813947161.html

СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами

СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами - РИА Новости, 02.09.2022

СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:30

2022-09-02T11:30

2022-09-02T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

мчс днр

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" в отношении военнослужащих ВСУ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 1 сентября военные Украины обстреляли из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. "В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы", - сказали в ведомстве.Кроме того, СК РФ завел еще три уголовных дела по той же статье на военных Украины Александра Зиневича, Николая Переступняка, Алексея Майстренко, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и других за артиллерийские обстрелы из тяжелого оружия с 26 по 31 августа населенных пунктов ДНР.Установлено, что из-за обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки, а также нескольких поселков и сел погибли семь мирных жителей, а 24 человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мчс днр