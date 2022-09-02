https://ria.ru/20220902/donbass-1813947161.html
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами - РИА Новости, 02.09.2022
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:30
2022-09-02T11:30
2022-09-02T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
мчс днр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" в отношении военнослужащих ВСУ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 1 сентября военные Украины обстреляли из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. "В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы", - сказали в ведомстве.Кроме того, СК РФ завел еще три уголовных дела по той же статье на военных Украины Александра Зиневича, Николая Переступняка, Алексея Майстренко, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и других за артиллерийские обстрелы из тяжелого оружия с 26 по 31 августа населенных пунктов ДНР.Установлено, что из-за обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки, а также нескольких поселков и сел погибли семь мирных жителей, а 24 человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мчс днр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, МЧС ДНР
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами
СК России завел дело после гибели 13 сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами