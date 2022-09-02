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СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813947161.html
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами - РИА Новости, 02.09.2022
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:30
2022-09-02T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
мчс днр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" в отношении военнослужащих ВСУ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 1 сентября военные Украины обстреляли из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. "В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы", - сказали в ведомстве.Кроме того, СК РФ завел еще три уголовных дела по той же статье на военных Украины Александра Зиневича, Николая Переступняка, Алексея Майстренко, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и других за артиллерийские обстрелы из тяжелого оружия с 26 по 31 августа населенных пунктов ДНР.Установлено, что из-за обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки, а также нескольких поселков и сел погибли семь мирных жителей, а 24 человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
украина
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происшествия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мчс днр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, МЧС ДНР
11:30 02.09.2022
 
СК завел дело после гибели сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами

СК России завел дело после гибели 13 сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" в отношении военнослужащих ВСУ", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 1 сентября военные Украины обстреляли из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. "В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы", - сказали в ведомстве.
Кроме того, СК РФ завел еще три уголовных дела по той же статье на военных Украины Александра Зиневича, Николая Переступняка, Алексея Майстренко, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и других за артиллерийские обстрелы из тяжелого оружия с 26 по 31 августа населенных пунктов ДНР.
Установлено, что из-за обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки, а также нескольких поселков и сел погибли семь мирных жителей, а 24 человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныМЧС ДНР
 
 
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