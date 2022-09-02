https://ria.ru/20220902/donbass-1813923734.html

В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками

В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022

В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:30

2022-09-02T10:30

2022-09-02T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Болотникова в Никитовском районе Горловки ранена женщина", — говорится в Telegram-канале представительства.Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Чаще всего под огонь украинской артиллерии попадают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ранее ВСУ также обстреляли Донецк и Макеевку.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс