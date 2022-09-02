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В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813923734.html
В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками
В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022
В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:30
2022-09-02T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Болотникова в Никитовском районе Горловки ранена женщина", — говорится в Telegram-канале представительства.Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Чаще всего под огонь украинской артиллерии попадают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ранее ВСУ также обстреляли Донецк и Макеевку.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
10:30 02.09.2022 (обновлено: 10:47 02.09.2022)
 
В Горловке женщина получила ранения из-за обстрела украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: женщина получила ранения из-за обстрела Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Болотникова в Никитовском районе Горловки ранена женщина", — говорится в Telegram-канале представительства.
Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Чаще всего под огонь украинской артиллерии попадают расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ранее ВСУ также обстреляли Донецк и Макеевку.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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