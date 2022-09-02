Рейтинг@Mail.ru
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813921526.html
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:12
2022-09-02T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле нескольких районов Донецка, в том числе Куйбышевского, Кировского и Петровского."Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района. Один человек погиб. Анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
10:12 02.09.2022
 
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

Мэр Кулемзин: житель Куйбышевского района Донецка погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле нескольких районов Донецка, в том числе Куйбышевского, Кировского и Петровского.
"Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района. Один человек погиб. Анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала