https://ria.ru/20220902/donbass-1813921526.html

В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022

В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:12

2022-09-02T10:12

2022-09-02T10:12

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле нескольких районов Донецка, в том числе Куйбышевского, Кировского и Петровского."Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района. Один человек погиб. Анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс