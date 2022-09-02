https://ria.ru/20220902/donbass-1813921526.html
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:12
2022-09-02T10:12
2022-09-02T10:12
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб из-за обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле нескольких районов Донецка, в том числе Куйбышевского, Кировского и Петровского."Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района. Один человек погиб. Анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке мирный житель погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин: житель Куйбышевского района Донецка погиб из-за обстрела со стороны ВСУ