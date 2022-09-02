09:12 02.09.2022 (обновлено: 09:32 02.09.2022)
Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 339 боеприпасов по 13 населенным пунктам за сутки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что выпущено 339 единиц различных боеприпасов. При этом под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов республики, включая Донецк и ряд других городов.
За сутки в результате обстрелов погибли три гражданских лица, восемь человек получили ранения.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 65 обстрелов территории ДНР со стороны украинских военных.