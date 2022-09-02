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Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813909092.html
Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:12
2022-09-02T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что выпущено 339 единиц различных боеприпасов. При этом под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов республики, включая Донецк и ряд других городов.За сутки в результате обстрелов погибли три гражданских лица, восемь человек получили ранения.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 65 обстрелов территории ДНР со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:12 02.09.2022 (обновлено: 09:32 02.09.2022)
 
Украинские войска 63 раза обстреляли ДНР за сутки

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 339 боеприпасов по 13 населенным пунктам за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 339 боеприпасов по тринадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что выпущено 339 единиц различных боеприпасов. При этом под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов республики, включая Донецк и ряд других городов.
За сутки в результате обстрелов погибли три гражданских лица, восемь человек получили ранения.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 65 обстрелов территории ДНР со стороны украинских военных.
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