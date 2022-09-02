https://ria.ru/20220902/donbass-1813904859.html
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за украинских обстрелов
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 02.09.2022
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за украинских обстрелов
Четыре человека погибли, восемь, включая двух детей, получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:39
2022-09-02T08:39
2022-09-02T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь, включая двух детей, получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 1 сентября до 08.00 2 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 4 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, включая 2 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Днем ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за украинских обстрелов
Штаб обороны ДНР: четыре человека погибли и восемь ранены из-за обстрелов ВСУ за сутки