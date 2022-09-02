https://ria.ru/20220902/donbass-1813899564.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:13

2022-09-02T08:13

2022-09-02T08:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 07.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 07.22 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.28 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергся Ворошиловский район города.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины