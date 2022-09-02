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В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов

В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов - РИА Новости, 02.09.2022

В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов

Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:23

2022-09-02T14:23

2022-09-02T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе повреждены 18 автобусов большой вместимости", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин сообщил, что в четверг украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка.

https://ria.ru/20220902/obstrel-1814016488.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика