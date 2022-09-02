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В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов
Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:23
2022-09-02T14:23
2022-09-02T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе повреждены 18 автобусов большой вместимости", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин сообщил, что в четверг украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка.
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814016488.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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14:23 02.09.2022 (обновлено: 14:25 02.09.2022)
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 18 поврежденных автобусах из-за обстрелов ВСУ