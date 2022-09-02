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В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/dnr-1814021263.html
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов
Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:23
2022-09-02T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе повреждены 18 автобусов большой вместимости", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин сообщил, что в четверг украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка.
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814016488.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:23 02.09.2022 (обновлено: 14:25 02.09.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов повредило почти 20 автобусов

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 18 поврежденных автобусах из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Почти 20 автобусов повреждены в Донецке из-за обстрела автотранспортного предприятия украинскими военными, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе повреждены 18 автобусов большой вместимости", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кулемзин сообщил, что в четверг украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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